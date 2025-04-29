İlk yarı

5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan yerden ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

24. dakikada sağ kanattan Romulo'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Ahmet Ildız'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası içesinde topu önünde bulan Romulo'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere attı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Ogün Bayrak'ın ortasında Romulo'nun ceza sahası ön çizgisi üzerinde kafayla çevirdiği topu Koray Günter, penaltı noktasına indirdi. Savunma oyuncularının müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Furkan Bayır, ağlarla buluşturdu. 1-0.

42. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Romulo'nun ara pasında ceza sahası sol çizgisi önünde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

63. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Romulo'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

64. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Tijanic, sağ kanattan son çizgiye inip topu ceza sahası dışına çıkardı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Ahmet Ildız, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

75. dakikada Rams Başakşehir farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası sağ yanından Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Keny, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

86. dakikada Göztepe, yeniden 3 farklı öne geçti. Romulo'nun ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Topu yeniden önünde bulan Romulo'nun sağ arka direğe yerden gönderdiği meşin yuvarlağı Emerson tamamladı: 4-1.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-1 kazandı.

Stanimir Stoilov: Bugün elimize geçen fırsatları gayet iyi değerlendirebildik

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında Rams Başakşehir'i 4-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadıklarını belirterek, "Kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugün farkı neydi diye soracak olursanız, bugün elimize geçen fırsatları gayet iyi değerlendirebildik." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi bugün iyi futbol ortaya koyduğunu aktaran Stoilov, "Karşımızda güçlü bir ekip, futbolcular vardı. Onlara karşı çok iyi bir futbol çıkardık. İlk 10 dakika hariç oyunun geri kalan kısmında oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendimizin yani Göztepe'nin oynaması gerektiği gibi oynadık. Bugün diğer kaybettiğimiz ya da kazanamadığımız maçlardan bugünkü farkı neydi diye soracak olursanız. Bugün elimize geçen fırsatları gayet iyi bir şekilde değerlendirebildik." diye konuştu.

Maçta bazı oyuncuların sakatlandığına dikkati çeken Stoilov, lig başında Avrupa hedefi koyduklarını hatırlattı.

Stoilov, "Bu yüksek hedefi ben koydum. Bu noktaya çıkmamızı tabi ki ben arzuladım, istedim. Çünkü Göztepe ailesi teknik ekibiyle, bütün personeliyle, taraftarıyla bunu hak ediyor. Ama sene içerisindeki genel olarak en büyük yaşadığımız problem bu sakatlıklar oldu. Mevcut noktadan bir tık öteye gidemeyişimizin sebebi de bu sakatlıklar. Türkiye Kupası'nda bir tık ileriye gidemememizin sebebi de bu sakatlıklar. Yarı finale kadar gittik ama yeterli miydi? Hayır değildi. Bundan dolayı biz hedeflerimizi gene önümüzdeki sezon için yüksek noktaya koymaya devam edeceğiz. Aynı arzuyla, hırsla teknik ekiple ve futbolcularım adına bunun devam edeceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkların sebebini kendisinin de aradığını aktaran Stoilov,, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlardan ilki yüksek, büyük dinamizm içerisindeki oyuncularımın oynaması, onların oynatılıyor olmaları benim tarafımdan. Çünkü bazı oyuncularım daha önceki oyunlarında 1 maç oynuyorlarsa daha sonrasında dinlenebiliyorlardı ama şu anda yüksek dinamizm içerisinde oynuyorlar. Bence en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Sonrasında ise belki kendime gene soruyorum. İdmanlarda acaba yanlış bir şey mi yapıldı? Ama ben şu ana kadar meslek hayatımda, kariyerimde bu kadar fazla sakatlıkla bir takımı çalıştırmadım, karşı karşıya kalmadım."

Çağdaş Atan: Bugünkü mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadı

Trendyol Süper Ligin 33. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-1 mağlup olan Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, ilk 25 dakikada Göztepe Stadındaki en güçlü deplasman oyununu oynadıklarını dile getirdi.

Net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını aktaran Atan, "Tamamen planladığımız gibi ama biraz erken, aceleci hücum ettiğimiz bir oyun oynandı. Bence 20-25 dakika burada oynanan en güçlü deplasman oyunlarından bir tanesiydi. Top bizdeyken yediğimiz golden önce 2 tane vermiş olduğumuz yanlış karar bizim olmasından korktuğumuz sezon başındaki coşkulu Göztepe takımının sahaya gelmesine sebep oldu. Orada yediğimiz 1-2 şut taraftarı ve Göztepe takımını oyuna dahil etti." dedi.

Kazanan takım bozulmaz klişesine kaybettiğini söyleyen Atan, şöyle devam etti:

"Gaziantep maçı biter bitmez kafamda çok daha farklı 11 ile burada oynamak vardı. Daha güçlü daha fiziksel olarak Göztepe'ye cevap verebilecek bir takımla burada olmak istiyordum açıkçası ama kazanan takım bozulmaz klişesine bugün kaybettim maalesef. 4'de 4 yapmış takımımı, oyuncularımı açıkçası moral olarak düşürmek istemedim. Onların devam etmesini istedim. Belki yaptığım değişikliklerle farklı 11'le burada maçı kaybetseydik bu sefer de o klişenin sorumlusu olacaktım. Onun altında ezilecektim. Teknik adamlık böyle bir şey aldığınız kararlardan sorumlusunuz. Bugünkü mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadır. Sadece tekrar düzeltmemiz gereken İstanbul dışındaki deplasmanlarda daha cesur, sert ve daha basit özellikle top rakipteyken daha temaslı bir oyunu tercih etmeye devam etmemiz gerekiyor."

Atan, İstanbul dışı deplasmanların bu sezon kendileri için sıkıntılı gözüktüğünü ancak sorunu düzeltebileceklerini aktardı.

Avrupa'ya gitmek için en güçlü adaylardan olduklarını bildiren Atan, rakiplerinden ikili averajlarının daha iyi olduğunu, bu avantajı kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.