Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'yi ağırladı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında İsmail Köybaşı'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Juan'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Göztepe penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası sol çaprazındaki Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'dan döndü. Topu takip eden Romulo, ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Adnan Deniz Kayatepe, beyaz noktayı gösterdi. Romulo'nun kullandığı penaltıda kaleci Burak Bozan, topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın uzun ortasında savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, ceza sahasında rakiplerini çalımladıktan sonra sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
90+4. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Juan'ın yaptığı ortada, Nielsen'in kale çizgisi önüne indirdiği topu Kubilay Kanatsızkuş filelere gönderdi.
90+5. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Romulo'nun tamamlamak istediği top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.