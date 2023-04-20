Göz rengi değiştirme, başta kadınlar olmak üzere birçok kişinin hayalidir. Günümüzde bu alanda birçok çalışma yapılıyor olsa da genel anlamda göz renginin değiştirilmesi üzerinde ciddi spekülasyonlar bulunmaktadır. Özellikle tıp bilimi içerisinde göz renginin değiştirilmesine yönelik bazı tartışmalar vardır. Bu tartışmalar göz renginin değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların belli oranda risk içerdiğine yöneliktir. Bununla birlikte günümüzde geliştirilen bazı teknolojilerle göz renginin değiştirilmesi tekrardan tartışma konusu haline geldi. İris implantı ve lazer uygulamaları bu alanda tercih edilen en etkili yöntemler gibi görünse de söz konusu uygulamaların henüz tıbbi literatür içerisinde onaylandığını söylemek mümkün değildir. Hatta bu uygulamalardan bazıları FDA onayından dahi geçmemiştir. Dolayısıyla göz rengi değiştirme arzusunda olanların mutlaka bir uzman doktordan tavsiye almaları gerekir.

Göz Rengi Değiştirme Nedir?

Göz rengi değiştirme, kişinin doğal olarak sahip olduğu göz rengini değiştirmek istemesi ile gerçekleştirilen işlemlerdir. Günümüzde göz rengi değiştirmenin temel olarak üç farklı yöntemi vardır. Bunlardan ilki iris implant operasyonudur. İris implant operasyonunda silikondan üretilen yapay irislerin gözlere yerleştirilmesi hedeflenir.

Bununla birlikte göz çevresi ve gözün iç bölümü ciddi düzeyde hassas olduğundan iris implantı gibi operasyonların önemli yan etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu operasyonların henüz tam anlamıyla test edilmediği de söylenebilir. Operasyon sonrasında ciddi düzeyde komplikasyonların ortaya çıkması olasıdır.

Göz rengi değiştirme kapsamında kullanılan bir diğer teknik ise lazer operasyonudur. Bu uygulama ise en az iris implantı kadar tehlikeli ve test edilmemiş bir müdahaledir. Günümüzde göz rengi değiştirmenin en sağlıklı, güvenli ve doğru yöntemi ise kontakt lenslerdir. Kontakt lensler, kalıcı uygulamalardan farklı olarak değiştirilebilir niteliktedir.

Göz Rengi Değiştirme Mümkün mü?

Göz rengi değiştirme, her ne kadar farklı türden uygulamalarla iddia edildiği gibi mümkün görünse de tam anlamıyla geçerli değildir. Bu durum özellikle kalıcı olarak göz renginin değiştirilmesi talep edildiğinde geçerlidir. Buna karşın, doğru bir tetkik süreci ve muayene ile birlikte kontakt lens kullanımıyla göz renginin arzu edildiği şekilde değiştirilmesi olanaklıdır.

Kozmetik kontakt lens olarak tanımlanan bu lensler, göz renginin farklı birçok tonla değiştirilmesini mümkün hale getirir. En yaygın olarak kullanılan mavi ve yeşil renklerinin yanı sıra kontakt lenslerle ela, kahverengi ve menekşe gibi göz renklerine sahip olmak da mümkündür. Kontakt lensler, diğer tekniklerin aksine çok daha güvenli, konforlu ve az risklidir.

Göz Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Göz rengi değiştirme, ancak kontakt lens kullanımı ile güvenli bir şekilde yapılabilir. Bununla birlikte kontakt lens kullanmak isteyenlerin de yine detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. Kontakt lensler, doğru şekilde kullanıldığında oldukça güvenlidir. Doğru bir kullanım içinse günümüzde birçok çeşidi bulunan bu lensler arasından doğru bir tercihte bulunmak gerekir.

Uzman göz doktorundan yardım alarak renkli kontakt lens kullanabilirsiniz. Bu noktada öncelikli olarak lens kullanımına engel olabilecek bir durum olup olmadığı test edilir. Yapılan tetkiklerle kontakt lens kullanmanıza engel teşkil edebilecek durumlar tespit edilmezse, güvenle göz renginizi değiştirmeniz ve arzu ettiğiniz göz rengine sahip olmanız mümkündür.

Göz Rengi Değiştirme Riskli mi?

Göz rengi değiştirme, doğru yöntemler kullanıldığında riskli değildir. Bununla birlikte kozmetik amaçlı üretilmeyen lenslerde de olduğu gibi renkli lens kullanırken birçok noktaya dikkat edilmelidir. Lens kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sterilizasyon ve hijyendir. Lens kullanmaya başlamadan önce mutlaka uzman göz doktorundan yardım alınmalı ve doktor tavsiyelerine kesinlikle uyulmalıdır.

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