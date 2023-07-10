Konya

Kaçak avcıların elinden kaçtığı sanılan, göz kapakları dikilip bantlanmış, bitkin haldeki atmacayı bulan belediye görevlileri, hayvanı Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada veteriner hekimler tarafından önce atmacanın iple dikili olan göz kapakları, daha sonra bağlı olan ayakları açıldı.

Gözlerine uygulanan tıbbi tedavinin ardından bir süre dinlendirilen atmaca, daha sonra görevliler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Hayvanın tedavisini yapan Karatay Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Abdurrahman Pirinç, atmacanın sokak hayvanları beslemesi yapan belediye görevlileri tarafından tesadüfen bulunduğunu söyledi.

Pirinç, tedavi sonrası hayvanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz Karatay bölgesi mücavir alanda göz kapakları dikildikten sonra üzeri bantlanmış, ayakları bağlı bir atmaca olduğunu fark etmişler. Durumu bize ilettiler. Biz ilk görselleri aldıktan sonra bunun kaçak avcılar tarafından kullanılan eğitimli bir atmaca olduğunu tahmin ettik. Ayakları bağlı, gözleri dikilmiş. Belli ki bir hizmet için kullanılıyor. Bir ihtimal, ya ellerinden kaçırdılar ya da kaçmayı başardı. İvedilikle müdahalelerini yaptık, gözlerindeki dikişleri açtıktan sonra ayaklarındaki bağları çözdük. Gözlerine pomat ve anti bakteriyeller uygulayıp, karnını doyurup, su içirdikten sonra doğası olan gökyüzüne bıraktık." dedi.

Tıbbi müdahalesine Anadolu Ajansı ekibinin de şahit olduğu atmaca, bir süre hayvanat bahçesi çevresinde uçtuktan sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

AA