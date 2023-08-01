İSTANBUL- Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Judi Dench, görme kaybı nedeniyle sinemayı bırakma noktasına geldi. Ünlü oyuncu daha önce, görme kaybının film senaryolarını okumayı neredeyse imkansız hale getirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise film setinde de göremediğini söyledi.

Sunday Mirror gazetesine konuşan ünlü oyuncu, görme yeteneğini kaybetmesini, "Korkunç. İnsanlara bu kadar bağımlı olmak korkunç" sözleriyle ifade etti.

"ARTIK SETTE DE GÖREMİYORUM"

"Artık film setinde de göremiyorum" diyen Dench, "Okumak için göremiyorum. Dolayısıyla çok göremiyorum. Ama uğraşıyorum. Senaryoda uzun bir bölümüm varsa benim için zor. Henüz bir yol bulamadım. Bana senaryoyu öğretecek çok arkadaşım var. Neyse ki fotografik bir hafızam var” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ