Sidre Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Özbey, yüzde yüz görme engelli olarak kent merkezinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını görme engelliler okulunda tamamlayan Özbey, 1999'da Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başladı.

Görme engellilere örnek olma amacıyla 45 yaşında sporla ilgilenmeye başlayan Özbey, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde başladığı halter branşında lisansını alarak antrenmanlarını aksatmadı.

Sporla ilgilenmeye başlayınca Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı seçilen Özbey, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca 2022'de Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada genel toplamda 250 kilo ağırlık kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporu artık bir yaşam tarzına dönüştüren Özbey, hocası Ferit Şen'le antrenmanlara devam etti.

Mersin'de 5-7 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na da katılan Özbey, şampiyonada bench press ve powerlifting kategorilerinde yarıştı.

Bu iki kulvarda 125 kilo kaldırarak 3'üncülük derecesi alan Özbey, 2 bronz madalya daha kazandı.

"Spor, insanı her yönden rahatlatıyor"

Mehmet Ali Özbey, amacının hayata küsen engelli bireylerin yaşamın içinde var olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Engelli bireylere daha rahat ulaşabilmek amacıyla 45 yaşından itibaren yarışmalara katıldığını belirten Özbey, derece almayı hiç beklemediğini aktardı.

Görme engellilere, hayata küsmemeleri çağrısında bulunan Özbey, şöyle konuştu:

"Engelli, özellikle görme engelli olan gençler, spor yapın, toplumun içinde var olduğunuzu sporla ispatlamaya çalışın. Çünkü spor, insanı her yönden rahatlatıyor. Ben geçtiğimiz yıllarda biraz asabiydim. Spor yaptığımdan hem psikolojik hem de psikolojik olarak çok rahatladım. Başarı bana sürpriz oldu. Birkaç yıl daha devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlerde olurum. Keşke 20'li yaşlarımda spora başlasaydım daha güzel olacaktı."

Özbey, antrenörü Ferit Şen'in sayesinde spor yaparken zorlanmadığına değinerek, "Hocam, çıktığım bu yolda bana çok büyük destek oldu, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2 yıldır her türlü desteği verdi. Ayrıca sayın Valimiz, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürleri de bizleri yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Ferit Şen: "Spor Mehmet Ali'ye çok iyi geldi"

Halter antrenörü Ferit Şen de sporcusunun kısa dönemde yaptığı çalışmayla geçen yıl ve bu yılki şampiyonada derece aldığını kaydetti.

Spora başlayalı 2 yıl olmasına rağmen Özbey'in büyük başarı elde ettiğini vurgulayan Şen, "Engelli vatandaşlara ben de çağrıda bulunmak istiyorum. Umutsuzluğa kapılmasınlar, gelsinler burada spor yapsınlar. Spor Mehmet Ali'ye çok iyi geldi. Onlara da iyi gelecek." diye konuştu.

AA