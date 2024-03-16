Kastamonu

Doğuştan albinizme bağlı yüzde 90 görme engeli bulunan 24 yaşındaki Cahide, judoyla 15 yaşında tanıştı.

Judoda 5 Türkiye şampiyonluğu elde eden Cahide, bu yıl Almanya'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix Heidelberg müsabakasında da bronz madalya kazandı.

Paralimpik Judo Milli Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, kota alıp Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak için minderde ter döküyor.

Cahide Eke, judoya lise yıllarında okulun açılış seremonisinde karşılaştığı antrenörü sayesinde başladığını söyledi.

Öncesinde judo ile ilgili bilgisi bulunmadığına işaret eden Cahide, "2 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu oldum. Devamında milli takıma davet edildim. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda beşincilik elde ettim. Şimdi de hedefim olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak." dedi.

Konya'da bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını belirten Cahide, mesleğinde ilk yılı olduğunu dile getirdi.

Doğuştan gelen albino hastalığı bulunduğunu anlatan Cahide, "Vücudumda diğer insanlara göre renk pigmentleri bulunmuyor. O yüzden gözümde doğuştan gelen kayıp var." diye konuştu.

Cahide, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Judo bana çok iyi geldi. Sosyal açıdan çok arkadaşım oldu. Judo sayesinde üniversiteyi okudum. Arkadaş çevrem gelişti. Güven açısından da iyi oldu." ifadelerini kullandı.