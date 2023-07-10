Ankara

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, UNESCO’nun eylül ayında Riyad'da yapacağı toplantıda, Gordion Antik Kenti'nin "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girmesini beklediklerini ifade ederek, "İnşallah Gordion Türkiye’den listeye giren 20'nci mirasımız olacak, başkentimiz ise ilk mirasına kavuşacak." dedi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti'nin "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girme sürecine ilişkin başkentin kültür hazinelerini ekonomiye kazandırma projesinde izlenecek yol haritasının paylaşıldığı bilgilendirme toplantısı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, UNESCO'nun bu yıl eylül ayında Riyad’da yapacağı toplantıda, Gordion Antik Kenti'nin "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girmesi beklediklerini ifade ederek, "İnşallah, Gordion, Türkiye’den listeye giren 20’nci mirasımız olacak, başkentimiz ise ilk mirasına kavuşacak." şeklinde konuştu.

Baran, dünyada yayınlanan turizm kataloglarında en değerli turizm destinasyonları arasında Gordion'un da isminin olması gerektiğini belirterek, "Gordion, bu büyüklükteki ekonominin önemli bir kısmını Ankara'ya aktarmaya katalizör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Mirası Listesi'ne girmenin önemli bir hamle olduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki turizm sezonlarının uzamasına, turizm çeşitliliğinin artmasına, turizme konu olan coğrafyanın genişlemesine, ekonomik faaliyetleri sınırlı bölgelerimiz için yeni gelir imkanları yaratılmasına, yeni istihdam alanları sağlanmasına katkıları göz önüne alındığında Gordion’un potansiyeli bölgemiz için bir mücevher gibi ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki benzer çekim merkezlerinin verilerine bakıldığında da kültürel mirasların bölge kalkınması için büyük katkı sağladığını görmekteyiz."

"Ankara ekonomisine zenginlik katacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da son dönemde kültür mirasının turizm açısından değerlendirilmesinin dünyada önem kazandığına dikkati çekerek, dünyada kültür mirasında söz sahibi olan Türkiye'nin de söz konusu alanda çalışmalar yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ankara'nın kültür varlıklarıyla ilgili uygulamalarının geliştirmesinin önemine dikkati çeken Ardıç, şöyle konuştu:

"Ankara'nın eşsiz tarihsel zenginliğini bilmek ve bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Kültürel değerlere sahip çıkmak insanın geleceğine de sahip çıkmasının bir gereğidir. Mevcut potansiyeli ile ön plana çıkan bu kültürel mirasın turistik ürüne dönüştürülmesi hem ülkemize hem de Ankara ekonomisine zenginlik katacaktır."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de Gordion’un dünya miras listesine kaydedilmesinin zengin ve köklü bir tarihe sahip Ankara’nın görünürlüğünü artıracağına işaret ederek, şehrin kültür turizmi başta farklı alanlarda çekim merkezi haline gelmesine vesile olacağına inandıklarını söyledi.

AA