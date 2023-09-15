Haber: Damla Oya Erman

Kaliforniya Adalet Bakanlığı, çok yıllık bir incelemenin ardından teknoloji devinin "kullanıcıları, bilgilendirilmiş onay olmadan tüketici profilleme ve reklam amaçları için konum verilerini toplamak, depolamak ve kullanmak suretiyle yanılttığını" buldu.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta ayrıca Google'ın bu uygulamaları önlemeyi kabul ettiğini söyledi. Bu önlemler önerilen emre göre Kaliforniya'dan öteye, diğer eyaletlere de uygulanacaktır.

Bir Google sözcüsü, "Son yıllarda yaptığımız iyileştirmelerle uyumlu olarak, bu konuyu çözdük ki bu, yıllar önce değiştirdiğimiz eski ürün politikalarına dayanıyordu" dedi.

Şirket, 2022 yılında Google Haritalar'da otomatik silme kontrolleri ve gizli mod gibi şeffaflık araçlarını tanıttığı bir blog yazısına işaret etti

Google'ın konum tabanlı reklamcılığı, şirketin işinin önemli bir parçasıdır çünkü şirketler içeriklerini nerede yaşayanlara göre uyarlamak istiyor, eyalet bunu söyledi. Eyalet ayrıca Google'ın kullanıcıların "davranış profilinde" konumu hesaba kattığını belirtti.

Bonta, Google'ın konum toplama ve depolama taktikleri konusunda dürüst olmadığını iddia etti. Örneğin, ilk şikayette Google'ın "konum geçmişi" ayarını kapatsalar bile farklı yollarla konum verilerini toplamaya ve depolamaya devam ettiği belirtiliyordu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Google'ın konum takibi konusunda daha şeffaf olması ve kullanıcılara konum bilgilerinin hedeflenmiş reklamlar için kullanılabileceğini açıklaması gerekecek. Eyaletin savcısı, önerilen emrin mahkeme onayına tabi olduğunu söyledi.

Ocak ayında Biden yönetimi tarafından açılan bir dava, Google'ın reklam teknolojisi işinin bölünmesi gerektiğini savundu.

Google'ın uygulamaları şu anda diğer yasama organları tarafından da incelenmektedir. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan tarihi bir tekel dava, şirketin yıllardır muazzam arama motoruna meydan okuyan rekabeti kasıtlı olarak engellediği ve her bilgisayar ve mobil cihaz kullanıcısına zarar veren yasa dışı bir tekel işlettiği suçlamalarıyla başladı.

O davadaki Google'ın açılış açıklamasında avukat John Schmidtlein, Apple'ın Google'ı Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru yapma kararının Google'ın arama motorunun tüketicilerin tercih ettiği üstün bir ürün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Geçen hafta Google, Google Play Store'daki iddialı davranışları için bir antitröst davasını çözmek üzere birçok ABD eyaletiyle ilkesel bir anlaşmaya vardı. Dava, şirketin Android uygulama pazarında ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalar için fiyatları şişirdiğini iddia etmişti.