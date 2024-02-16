Haber: Damla Oya Erman

Metan, küresel ısınmanın neredeyse üçte birinden sorumlu olan güçlü bir sera gazıdır. Yaklaşık olarak üretilen metanın yüzde kırkı petrol, gaz ve kömür operasyonlarından kaynaklanmaktadır.

Bir sonraki ay, petrol ve gaz şirketlerinden gelen metan sızıntılarını ölçen bir uydu, Dünya'yı 15 kez dolaşmaya başlayacak. Google, bu veriyi yıl sonuna kadar dünya genelinde herkese açık olarak haritalandırmayı hedefliyor.

Google ve Çevre Savunma Fonu arasındaki ortaklık, MethaneSAT adı verilen uyduyu mart ayında uzaya fırlatmayı amaçlıyor. Bu, küresel iklim hesap verebilirliği için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Bilim insanları, metan emisyonlarını azaltmanın, metanın on yıl içinde karbondioksitin 80 katı kadar ısıtma gücüne sahip olması nedeniyle iklim krizini yavaşlatmanın en hızlı yollarından biri olduğunu söylüyor.

MethaneSAT, neredeyse dünyanın her yerinde gazın kaynaklarını belirlemek için tasarlanmış bir dizi yeni nesil uydudan biridir. Google ise petrol ve gaz altyapısını haritalandırmak ve büyük miktarda veriyi analiz etmek için gerekli olan hesaplama gücüne ve yapay zeka yeteneğine sahiptir.