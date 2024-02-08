Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Kalkan-11" operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 123 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildiren Yerlikaya, organizatörlerden 50'sinin tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 25'inin adli işlemlerinin devam ettiğini ve suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konulduğunu belirtti.

Çalışmalarda görev alan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasıyla birlikte operasyona ait görüntüleri de paylaştı.