Kırklareli

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde 1987 yılında dünyaya gelen Kara, küçük yaşta ailesiyle Tekirdağ'a göç etti.

Uzun yıllar Tekirdağ'da yaşayan Kara, 10 yıl önce evlendi. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen Kara, Istranca Dağları'nın eteklerindeki köyüne göç etmeye karar verdi.

Kara, arkadaşının önerisi ile babasına ait 14 dönümlük tarlanın 2 dönümünde lavanta üretimine başladı.

Yılın büyük bir bölümünü lavanta tarlasında geçiren Kara hem stresten uzak kalıyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

"Biz burada çok mutluyuz"

Kara, AA muhabirine köyde çok mutlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Şehir hayatının her geçen gün zorlaştığını ifade eden Kara, 4 yıl önce şehrin stresinden uzaklaşıp, Istranca Dağlarının temiz havasından yararlanmak amacıyla köyde lavanta yetiştiriciliğine başladığını anlattı.

Köye karşı aşırı bir ilgisinin olduğunu belirten Kara, şöyle devam etti:

"10 senedir Çerkezköy'de yaşıyorum ve biz eşimle şehir hayatını pek sevmiyoruz. Sürekli bir ayağımız ormanda, köyde olsun diye uğraşıyoruz. O dönem yine köyde ne yaparız diye düşündüğümüzde arkadaşım bana lavantadan bahsetti. Daha sonra ben Edirne'deki lavanta festivalini gördüm. Orada da hoşuma gitti bu bitki. 2019 yılının ekim ayında biz buraya da lavantalarımızı ektik. İlk amacımız yağ elde etmekti, daha sonra buranın doğal güzelliği karşısında biz burayı turizm alanına döndürmeye karar verdik."

"Köyümüzün adını lavanta turizmi ile duyurmak istiyoruz"

Lavanta tarlasında bir ayda yaklaşık 500 ile 700 arasında turisti misafir ettiğini anlatan Kara, köye de katma değer sağladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl İngiltere'den bile ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Kara, "Ziyaretçiler kapıdan girer girmez 'mis gibi koktuğunu' söylüyorlar, 'siz burada kendinize cennet yaratmışsınız' diyorlar, gerçekten de öyle. köyümüzün adını lavanta turizmi ile duyurmak istiyoruz. Biz lavanta yetiştiriciliğinden memnunuz." dedi.

AA