Haber: Beyza Betül Cihan

Takım, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, Küre Başkanı Salih Turan, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ve taraftarlar, takım otobüslerini ellerinde meşalelerle yürüyor ve "Şampiyon Kastamonuspor" sloganları attı.

GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, meydanda yaptığı, futbolcuların Iğdır'da darp edildiğini ve çeşitli olayların yaşandığını belirterek, "Futbolcularımız maalesef Iğdır'da darbedildi. Bir takım olaylar yaşandı. Sonuç olarak bu gençlerimiz, bu aslan parçaları 3 gündür Iğdır'da savaş yaşadı. Şimdi taraftarımızın bağrına teslim oldular. Bundan sonrası sizin işiniz." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı ise Kastamonu'nun her zaman ona yakışanı yaptığını vurgulayarak, "Mücadele henüz bitmedi, devam ediyor. Bu mücadeleyi Kastamonu'nun kazanacağına yürekten inanıyorum. Bizler Kastamonu'ya yakışanı yapacağız. Iğdır'da yaşananlara sessiz kalanı, orada yaşananları görmezden geleni biz kamuoyuna anlatacağız. Şimdi kenetlenme ve takımımızın arkasında durma zamanıdır. Takımımıza başarılar diliyorum. Başaracaklarına da yürekten inanıyorum." diye ekledi.

Konuşmaların ardından GMG Kastamonuspor takım otobüsü, konvoy eşliğinde gitti.