Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı için 900 milyon lira ödenek ayrıldı.

"Gladyatörler kenti" olarak bilinen antik kentin birçok alanında planlanan kazı ve restorasyonlar proje sayesinde hız kazandı.

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, tarihi alandaki değişik dönemlerden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğunu söyledi.

Stratonikeia'daki farklı dönemlere ait yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon, konservasyon ve çizim çalışmaları yaptıklarını belirten Söğüt, kentte özellikle tiyatro, köy meydanı, roma hamamı ve sur anıtının olduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

"Antik kentin tiyatrosu ayağa kaldırılıyor"

Söğüt, 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun, hazırlanan proje kapsamındaki restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacağını dile getirdi.

Tiyatroda yürütülen çalışmaların belirli bir aşamaya geldiğini ve bu yıl birinci safhayı tamamlayacaklarını anlatan Söğüt, "Tiyatroda yürütülen çalışmalarla gelecek yıl tamamı kullanıma açılacak. Daha sonra sahne binasını da belirli bir yere kadar kaldırmayı düşünüyoruz ama öncelikli olarak tiyatroda Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmaları, bu yıl belirli bir seviyeye getireceğiz." dedi.

Tiyatroda öncelikle üst oturma basamaklarını tamamlayacaklarını vurgulayan Söğüt, daha sonra kayan blokların yerlerine yerleştirme sürecini tamamlayarak zemin sağlamlaştırma çalışması yapacaklarını ifade etti.

Geleceğe Miras Projesi ile kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Söğüt, bu kapsamda köy meydanındaki evler ve dükkanların belirli bir bölümünü de tamamlayacaklarını bildirdi.

Koruma kullanma dengesi gözetilecek

Söğüt, antik kentte koruma kullanma dengesi arasındaki çizgiyi muhafaza ederek çalıştıklarına dikkati çekerek, "Tiyatroyu kendi özgün mimarisine uygun bir şekilde insanların hem kullanabilecekleri hem de gezebilecekleri bir alan haline getirmek için çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Kentteki spor okulu ile meclis binası çevresinde de arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları yapacaklarını belirten Söğüt, şöyle devam etti:

"Özellikle Bouleuterion'da (meclis binası) antik dönemden günümüze izleri görmek mümkün. Menippos'un yaptığı takvimle, hiç okuma yazma bilmeyen insanların bile parmaklarını sayarak ayları hesaplayabildiklerini görebiliriz. Yaklaşık 1723 yıl öncesinde kayıt altına alındığı bildiğimiz Bouleuterion'da restorasyon çalışması gerçekleştireceğiz. Roma alanında yakın bir zamanda çalışmaya başlayacağız."

Antik kentte son yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde ziyaretçi sayısında her yıl gözle görülür bir artış yaşandığına işaret eden Söğüt, kentin tanıtımıyla ilgili de yoğun çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.