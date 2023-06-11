İSTANBUL- The Sun Gazetesi'nin haberine göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.

Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi." bilgisini paylaştı. Açıklamada, "Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

HABER: MERVE ELÇİ