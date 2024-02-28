Haber: Damla Oya Erman

Danimarka'nın Emmerlev kasabasında bulunan bir yüzük, Fransa yöneticileriyle güçlü bağlantıları olan bu ailenin varlığını öne sürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, 22 ayar altından yapılan bu yüzük, merkezinde yarı değerli bir almandin yakut taşı bulunduruyor. Yüzüğün alt kısmında ise 5. ve 6. yüzyıllara ait Frank tarzı bir zanaatkarlık göze çarpıyor.

Bu keşif, 10 kilometre uzaklıktaki ünlü Gallehus Altın Boynuzları'nın bulunduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada yapıldı. Trælbanken'in halkalarla çevrili hendeklerine ise sadece 2 kilometre mesafede bulunan Emmerlev'de yapılan keşif, bölgenin uzun yıllar boyunca bir yönetici elit merkezi olduğunu gösteriyor.

Danimarka Ulusal Müzesi'nin basın duyurusuna göre, yüzük muhtemelen Fransa Krallığı'nı yöneten Merovingianlar ile yakın ilişkileri olan bölgede daha önce bilinmeyen bir prens ailesinin varlığını gösteriyor.

Müze müfettişi Kirstine Pommergaard, yüzüğün formunun ve sanat tarzının, Merovingian elitleri tarafından giyilen örneklerle uyumlu olduğunu ve muhtemelen bir diplomatik hediye veya evlilik ittifakından olduğunu açıkladı.

Yüzükteki almandin yakut taşı, Nordiklerde gücün simgesi olarak kabul edilirken, Merovingian yüzüklerinde genellikle bir madeni para veya plaka kullanılır. Bu da yüzüğün, Nordiklerde gücün sembolü olarak tasarlandığını gösteriyor.

Müze müfettişi Anders Hartvig, "Merovingianlar, ticareti ve kaynakları kontrol edebilecek aileler ve bireylerle ağa girmek istiyorlardı. Belki de Emmerlev'deki prens ailesi, Ribe ve Hedeby arasında bir bölgeyi kontrol altında tutuyordu ve böylece bölgedeki ticareti güvence altına alıyordu" dedi.