Haber: Mert Osman Erman

MÖ 6. veya 7. yüzyıla tarihleniyor ve tahmini 70 mezarın 18'i şu ana kadar kazılmış durumda.

İyi korunmuş bazı iskeletler, alışılmadık pozisyonlarda uzanmış olarak bulundu ve beklenmeyen artefaktlar da kazı alanından ortaya çıkıyor.

Kazı, bu antik toplum hakkında daha fazla bilgi vermeye başlıyor - ancak aynı zamanda sorular da ortaya çıkartıyor.

Mezarlık, Fonmon Castle'ın arazisinde, Cardiff Havalimanı pistinin sonuna yakın, sıradan bir tarlada bulunuyor.

İki yaz boyunca, bir ekip, o kadar uzun süre önce oyulmuş olan mezarlara ulaşmak için üst toprağın ince tabakasını dikkatlice çıkarmakla meşgul oldu. Reading Üniversitesi'nden osteoarkeolog Summer Courts, iskeletlerin yaklaşık 1,500 yıllık olmalarına rağmen iyi durumda olduklarını söylüyor.

Bu insanların nasıl yaşadığına ve çalıştığına dair ipuçları sağlayan yeni kazılmış bir kafatasına işaret ediyor.

"Ön dişlerin, muhtemelen tekstil işi, deri işi veya sepetçilik için dişleri aracı olarak kullanıldığını gösteren çok aşınmış dişlere sahibiz," diyor.

Ancak bazı iskeletler bir bulmaca oluşturuyor - farklı pozisyonlarda yatıyorlar.

Bazıları sırtüstü yatıyor, dönemin normalleri, bazıları yanlarına yatırılıyor ve birkaçı dizlerini göğüslerine çekilmiş bir pozisyonda gömülüyor.

Arkeologlar bunun ne anlama geldiğinden emin değiller. Mezarlık, gömme uygulamaları değişirken uzun bir süre boyunca kullanılan bir yer miydi? Yoksa bazı insanlar farklı olarak mı işaretlendi?

Mezarların etrafında bulunan eşyalar da şaşırtıcı ve bu, birinci milenyumun ortasındaki yaşamın şimdiye kadar düşündüğümüzden çok farklı olduğunu gösteriyor.

Tabak ve fincan parçaları bulundu ve parçalanmış ve parçalanmış hayvan kemikleri parçaları ortaya çıktı. Bu topluluğu gerçekten canlandıran bir öğe: belki de bir oyunda skor tutmak için kullanılan bir işaretleyici olarak kullanılan minik oyma bir çiviydi, belki de cribbage tahtasında kullandığımız gibi bir şey. Cardiff Üniversitesi'nden erken Orta Çağ arkeolojisi uzmanı olan Dr. Andy Seaman, şu anki mezarlıklar gibi, bu yerin sadece ölüleri atmak için kullanılan bir yer gibi görünmediğini söylüyor.

"Genellikle mezarlıkları kapalı alanlar olarak düşünüyoruz, çok fazla gitmediğimiz yerler, ancak geçmişte bunlar muhtemelen hayat için oldukça merkezi olmuş olmalı," dedi.

"Ve sadece gömülen insanlar için değil, aynı zamanda toplulukların bir araya geldiği yerlerdir: ölülerini gömüyorlar, ancak başka faaliyetlerde de bulunuyorlar ve sosyal uygulamalar, yeme içme - ve ziyafetler" diyor.

Ancak en şaşırtıcı olan, burada keşfedilen artefaktların, bu insanların sıradan olmadığını gösteriyor olmasıdır.

Kazı sırasında heyecanlı bir sesleniş duyuluyor: "Sadece bir cam parçası buldum."

Bu, mezarlardan birinde yatıyor.

"Bir kenar kırığı, dondurma şeklinde bir kap - çok ince malzeme, çok güzel cam... gerçekten güzel bir buluntu," diyor Andy Seaman, parçayı hayranlıkla izlerken.

Bu parçanın Fransa'nın Bordeaux bölgesinden olduğunu düşünüyor - ve bu ithal edilen tek parça değil, ekip aynı zamanda Kuzey Afrika'dan olabilecek potansiyel seramik parçaları da buldu.

Bu buluntuların kalitesi, burada yaşayan insanların yüksek bir statüye sahip olduklarını düşündürüyor.

Cardiff Üniversitesi'nden Tudur Davies, "Burada elde ettiğimiz kanıtlar, insanların çok yüksek kaliteli ithal ürünlere erişim sağladığı, bunu sadece ticaret veya takas ağları aracılığıyla, büyük servete sahip insanlarla getirebilecekleri anlamına geliyor," diyor.

"Tam olarak ne oluyor? Burada kim gömülü?" Mezarlığın kullanıldığı dönemi daha kesin bir tarih için daha fazla araştırmaya ve burada gömülü iskeletler hakkında daha fazla bilgi için DNA analizine ihtiyaç vardır.

Mezarlık, her bireyin ve topluluğun bir zaman diliminde bir anlık görüntüsünü sağlayarak, hala çok az şey bildiğimiz bir döneme daha fazla ışık tutmaya yardımcı olacaktır.

Ancak burada kimin yaşadığı ve öldüğüne dair soruları yanıtlamak belki de daha uzun zaman alacaktır.