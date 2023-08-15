Giresun

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol A takımı sportif direktörlük görevine getirilen Seyhan için Çotanak Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, törende yaptığı açıklamada, Seyhan'ın özellikle genç oyunculara rol model olacağını ve takımın bu zorlu süreçte organizasyonuna katkıda bulunacağını belirtti.

Seyhan'ın kariyerinde önemli kulüplerde futbol oynadığına işaret eden Yamak, "Giresunspor'umuzun da formasını terletmiş eski bir oyuncudur. İnanıyoruz ki Giresunspor'a katkıları büyük olacaktır. Gençlerden kurulu yapıya sahip takımımızın süreç içinde bu oyuncuların yetiştirilmesi, takımımızın yaşaması ve yaşatılması için bizlerle birlikte bu savaşta olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tolga Seyhan ise Giresunlu olarak takımın yanında yer almak, kadrodaki genç oyunculara tecrübelerini aktarmak için taşın altına elini koyduğunu vurguladı.

Yönetim, teknik kadro, futbolcu grubu ve taraftarla el ele, omuz omuza vererek Giresunspor için birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Seyhan, şunları kaydetti:

"Güzel bir sezon öncesi kampı geçirildiğini gözlemliyorum. Mustafa Kaplan hocamız da çok tecrübeli ve birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmış önemli bir isim. Hocamıza ve kadromuzdaki gençlerimize güvenelim, ben inanıyorum ki futbolcu kardeşlerimiz Çotanak armayı bu zorlu süreçten çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Yeter ki bizler de camia olarak onlara destek olalım. Bugünden itibaren özveriyle ve çok çalışarak bunu hep birlikte sağlayacağız."

AA