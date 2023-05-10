Giresun

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Yamak, ligin 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları çok önemli karşılaşmanın 1-1 sonuçlandığını anımsatarak, sarı-lacivertli ekip karşısında kendileri için önemli 1 puan aldıklarını söyledi.

Fenerbahçe beraberliğiyle puanlarının 28'e yükseldiğini ifade eden Yamak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz 43 puan. Fenerbahçe karşılaşması bizim için çok önemli bir maçtı ve ligde kalma yolunda puan da almamız gerekiyordu. Fenerbahçe maçı öncesi kalan haftalarda 16 puan hedefi belirlemiştik, bunun ilkini aldık. Gaziantep ve Hatay maçlarından da 6 puan daha alacağız. Sezon sonuna kadar da oynayacağımız 3 maçta 9 puan daha alabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Ligde matematiksel olarak kalıcı olduğumuzu göstermek istiyoruz."

Yamak, ligde kıyasıya bir yarış olduğuna işaret ederek, "Ligin üst tarafında da alt tarafında da çok ciddi bir yarış devam ediyor. Bizi ilgilendiren de tabii ki alt taraf. Ligin alt tarafındaki mücadeleyi kazanıp, gemiyi limana sağ salim yanaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Önümüzde kimsenin duramayacağını düşünüyoruz"

Teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırdıktan sonra anlaştıkları İrfan Buz ile birçok başarıya imza atacaklarına inandığını belirten Yamak, şöyle devam etti:

"Hakan Keleş ile zor bir süreçte yollarımız ayrıldı. Hakan hocamız bu kulüpte başarılara imza attı, gidişi bizim için de bir zorluktu. Birkaç hoca ile görüştük fakat İrfan hocamızda karar kıldık. Bize verdiği enerjiyi, mental olarak takımımıza da bunu yansıtacağını düşündüğümüz için İrfan hocamız ile anlaştık. Bizimle beraber daha birçok başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Kendisi ile anlaşmamızda gelecek yıl da devam etmesi yönünde madde de var. Onunla beraber bir yola çıktık. Umarım o yolda da başarılı olacağız."

Yamak, oyuncuların performansından memnun olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimizden itibaren takımdaki oyuncularımızı rahatlatmaya çalıştık, maddi, performans ve mantalite olarak. Onlar da artık tüm Giresun'un ve Giresunluların gücünü arkalarında hissetmeye başladı. Onlardan Allah razı olsun. Biz böyle devam edersek önümüzde kimsenin duramayacağını düşünüyoruz." dedi.

Gelecek sezonun kadro planlamalarını da Süper Lig'e göre yapmaya başladıklarını ifade eden Yamak, şunları kaydetti:

"Biz, Süper Lig'de olmamayı kesinlikle düşünmüyoruz ve tüm planlamaları buna göre yapıyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var, bu ligde kalmak ve bu ligde kalıcı olmak. Bu ayın sonuna doğru sözleşmesi biten oyuncularımızla tekrar masaya oturup onlarla anlaşma sağlamaya çalışacağız. Bunlar içinde çok zor olanlar, imkansıza yakın olanlar da var. Bizim futbolcularımızla ilişkilerimiz iyi. Kiralık oyuncuların dışında sözleşmesi sürenlerle devam edeceğiz. Sözleşmesi biten oyuncularda da başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."

AA