Giresun

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitxen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulüp tesislerinde taraftarların oyuncuları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Geride kalan sezon ligde kaldıklarını anımsatan Yamak, "Geçen sezon hocamızla beraber bu ligde kalmayı başarmıştık. Bu sene de Allah izin verirse bu işi bir kez daha başaracağız." dedi.

Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayacaklarını aktaran Yamak, "Her zaman dediğimiz gibi önce sevmek, sonra da sonuna kadar savaşmak lazım. Şimdi bazı şeyleri söyleyen insanlar var. 'Öyle böyle...' diyenler var. Sevenler var, sevmeyenler var. Ancak sevenleri çok daha fazla görünüyor. Biz Allah'ın izniyle cevabı sezon sonunda vereceğiz. Futbolun içerisinde her türlü sonuç var ama size sadece bir konuda söz verebiliriz. O da savaşacağımızdan herkes emin olsun. Sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.

Yamak, kalecileri Onurcan Piri ve Ferhat Kaplan'a sonuna kadar güvendiklerini belirterek, "Onurcan bizim şampiyonluğumuzda 13 maç gol yemedi. Bu kulübün içinde büyüdü. O bizim evladımız. Ferhat da bizim evladımız. Bizim koç gibi iki tane kalecimiz var. Muhteşem bir takımımız var. Kendisine çok güvendiğimiz, Giresunspor'u çok iyi temsil eden, her yerde bu kulübe başarıların gelmesini sağlayan muhteşem bir hocamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş: "Önümüzde çok önemli maçlarımız var"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, final niteliğinde maçlar oynayacaklarını dile getirdi.

Takım olarak kendilerine güvendiklerini vurgulayan Keleş, "Sağ olsunlar çocuklar inanılmaz şekilde inanıyorlar bu işe. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bu günlerde mücadele etmek. Hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın kalecisi ve kaptanı Onurcan Piri ise Medipol Başakşehir maçında taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyi değerlendirerek, "Futbolun içinde birçok duygu durumu yaşanıyor. Çok da normal. İşler iyi giderken alkış, kötü giderken tepki olabilir. Çok normal bunlar. Ben bu takımın kaptanıyım. Takımın lider oyuncusuyum. Burada önemli olan takım arkadaşlarıma değil de tüm tepkinin bana gelmesi. Ben bunu içime çekerim. Önemli olan takım arkadaşlarımın zarar görmemesi. Kaybettiğinde değil, vaz geçtiğinde yenilirsin. Biz vazgeçmeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

AA