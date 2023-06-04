İstanbul

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir'in şutunda top direğin içine çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında yeniden topu önünde bulan Umut'un ortasında altı pasın solunda meşin yuvarlağın gelişine Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Bajic'in pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Doğan Can Davas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Doğan'ın şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

38. dakikada Oğuz'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin yerden yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada misafir takım öne geçti. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas üstünde müsait durumda bulunan Bajic topu ağlara gönderdi: 0-1.

İlk yarı, misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi ligde kalma iddiasını son haftaya taşıdı.

61. dakikada ceza yayından Bajic'in uzak direğe plase vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

69. dakikada sağdan topla hareketlenen Murat Cem Akpınar'ın pasınca ceza yayı üzerinde hafif sol tarafta topla buluşan Sainz'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA