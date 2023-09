İstanbul

Piu Entertainment 10. Yıl Konserleri kapsamında Zorlu PSM'deki konser öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan grup üyelerinden Reyes, Gipsy Kings'in kısa sürede uluslararası şöhret elde etmesi, zaman içinde yaşadığı değişimler ve Türkiye konserlerindeki izlenimlerini değerlendirdi.

Andre Reyes, İngilizce müzik yapmamalarına rağmen grubun dünya çapında tanındığına dikkati çekerek, "İspanyolcanın İngilizceden sonra en çok konuşulan dillerden biri olmasının popülerliğimizde mutlaka bir etkisi var ama bizi dünyaca tanınır kılan şey, müziğimizin herkese dokunması ve insanları büyülemesidir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'yi evimiz gibi görüyoruz"

İngilizceden tamamen kopuk bir grup olmadıklarını vurgulayan Reyes, "Hotel California ve My Way şarkılarını kendimizce yeniden uyarlayarak yorumlamamız büyük ilgi gördü ama bizi asıl popüler kılan, müziğimizin yarattığı duygusal etkidir. Gipsy Kings, dünyanın her yerinde tanınan bir marka oldu." ifadesini kullandı.

Sanatçı Reyes, Türkiye'ye daha önce de çoğu kez geldiklerini aktararak, şimdiye kadar Türkiye'de verdikleri konserlerin tüm biletlerinin satıldığını vurguladı.

Türkiye'yi adeta evleri gibi gördüklerini kaydeden başarılı sanatçı, "Türk dinleyicisini çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor. Türk dinleyicisine çok yakınız. Dans etmeyi, gülümsemeyi seviyorlar ve neşeli bir havaları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Gipsy Kings'in bölünmesi hayranların işine yaradı"

Gipsy Kings'in orijinal kadrosunun dağılmasına da değinen Reyes, "Ekim 2014'te kurucu üyelerimiz Nicola ve Tonino gruptan ayrılıp çocuklarıyla birlikte yollarına devam etmek istedi. Aramızda bir anlaşmazlık yok. Birbirimizi hala seviyor, sayıyoruz. Sadece müziğimizi farklı yollarla devam ettirdik. Hayat böyle bir şey." dedi.

Andre Reyes, grup üyelerinin yaşadığı ayrılığın Gipsy Kings hayranlarının işine yaradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an isimlerimiz 'Gipsy Kings by Andre Reyes', 'Gipsy Kings featuring Nicola Reyes' ve 'Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo' olarak geçiyor. Dünyanın her yerinde insanlar bu müziği talep ediyor ve biz üç ayrı koldan ilerliyoruz. Üç grup da dünyanın farklı yerlerine bağımsız halde giderek bu talebi karşılamaya çalışıyor."

İstanbul'daki konserde Andre Reyes'e, Thomas Reyes, Kakou Reyes, Joseph Cortes ve Mario Reyes eşlik etti.

Gipsy Kings

İspanya'da 1930'lardaki iç savaş sırasında ülkeyi terk ederek Fransa'nın güneyine yerleşen göçebe topluluk üyelerinin 1978'de kurduğu Gipsy Kings, 1987'de kendi isimlerini taşıyan albümlerini piyasaya sürmelerinin ardından dünyaca tanındı.

Albümün sevilen şarkıları "Djobi Djoba", "Bamboleo", ve "Un Amor" parçaları ABD listelerinde 40 hafta kalarak en uzun süre bu listelerde yer edinen İspanyolca şarkılar arasına yerleşti.

Popülerleştikten sonra İngilizce şarkı uyarlamaya da başlayan grup "I've Got No Strings", "Hotel California" ve "My Way" gibi şarkıları Katalan rumba şeklinde yeniden yorumlayarak beğeni kazandı.

Topluluk, 5 kez Grammy Müzik Ödüllerine aday gösterilirken "Love and Liberte" (1993) ve "Savor Flamenco" (2013) albümleriyle çok sayıda önemli ödüle değer görüldü.

"Gipsy Kings featuring Nicola Reyes" grubu, Haziran'da İstanbul ve Ankara'da konser vermişti.

AA