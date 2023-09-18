Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde cumartesi günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yapıldı.

Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından karadan yapılan müdahaleyle tamamen söndürüldü.

Ekiplerce, bölgede hasar tespit ve yanan alanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.

AA