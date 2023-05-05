KASTAMONU AA- Yazar Rıfat Ilgaz, 1976'da Kastamonu Gazetesi'nden Siyami Özel'e verdiği bir röportajda, "Hababam Sınıfı" romanındaki karakterleri o zamanki adı Kastamonu İdadisi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi ile Muallim Mektebi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinden esinlenerek oluşturduğunu, kendisinin "Güdük Necmi", "İnek Şaban"ın Safranbolulu İnek Ahmet, "Badi Ekrem"in beden eğitimi öğretmeni Rahmi Bey, müdür yardımcısı "Kel Mahmut"un ise müdür yardımcısı Nihat Dicle olduğunu aktarmıştı.

Gazetedeki bu röportaj ile Ilgaz'ın "Kel Mahmut" karakterini esinlendiği Nihat Dicle'yi ziyaretinin fotoğrafları, Kastamonu Kent Müzesi'nde bulunuyor.

Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Murat Karasalihoğlu, AA muhabirine, 2001 yılında kent bazında açılan ilk müzeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl yenilenen yüzüyle tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını anlatan Karasalihoğlu, müzede Kastamonu'yu anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kastamonu'nun köklü bir eğitim tarihi olduğuna dikkati çeken Karasalihoğlu, şöyle devam etti:

"Bu okulların içinde günümüzde Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak bilinen Kastamonu idadisi var. Kastamonu İdadisi, Türk kültürüne, askeriyesine, siyasetine, ekonomisine önemli kişiler kazandırmış köklü bir okuldur. Bu okulun öğrencilerinden biri de değerli edebiyatçımız Rıfat Ilgaz'dır. Rıfat Ilgaz, Kastamonu Cide doğumludur. Babası vefat ettiği için Muallim Mektebi'ne geçerek bir an önce öğretmen olup hayata atılmak istemiştir. Kastamonu'da iki yıl boyunca yatılı okurken başından geçen olaylar, okul arkadaşları iyi bir edebiyatçı olan Rıfat Ilgaz'ın kurgusunda büyümüş, Hababam Sınıfı denilen ölümsüz romanın karakterleri haline gelmiş."

Roman karakterlerinin Kastamonu'da oluşturulduğuna dikkat çeken Karasalihoğlu, "Filmin İstanbul'da çekilmiş olması nedeniyle Hababam Sınıfı kurgusunun İstanbul'da yaşanmış olaylardan oluştuğu gibi bir ön yargı olmuş. Müzemizde bilgilerin bilimsel temellerini vermeye çalışıyoruz. Rıfat Ilgaz'ın gazeteci Siyami Özel ile 1976'da yaptığı röportajın Kastamonu Gazetesi'nde yayımlanan bölümü arşivlerimizde var. Bu röportajda Rıfat Ilgaz'a 'Hababam Sınıfı'nın Kastamonulu karakterleri sorulmuş. Rıfat Ilgaz bütün içtenliği ile bütün romanın kurgusunun Kastamonu olduğunu, bütün karakterlerin kendi sınıf arkadaşlarından oluştuğunu ya da bir şekilde yeni karakterler oluşturduğunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.