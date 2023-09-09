Haber: Mert Osman Erman

Georgia özel büyük jürisi, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalışmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump ve müttefikleri hakkında bir dizi kişinin yanı sıra mevcut ve eski iki ABD senatörüne yönelik suçlama önerisinde bulunduğunu gösteren yeni yayınlanmış bir rapor diyor.

Ancak savcılar, eyaletin 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmekle suçladıkları kişileri mahkum etmeme kararı aldılar.

Büyük jüri, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve eski Senatörler Kelly Loeffler ve David Perdue'ye yönelik suçlamaları tavsiye etmek için oy kullanmıştı.

Tam rapor Cuma günü yayınlandı.

Daha önce büyük ölçüde mühürlü olan belge, Mr. Trump ve müttefiklerinin 2020 ABD başkanlık seçimi sırasında Georgia'da yasayı ihlal edip etmediklerini araştıran gizli jüri düşüncesinin en net resmini sunuyor. Bu inceleme, geçen ay Mr. Trump ve 18 ortağının seçimi tersine çevirme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı suçlamalarla sonuçlandı.

Hepsi suçlamaları reddetti.

Bu rapor, çevrimiçi olarak yayınlandı ve kimin soruşturulduğu ve nasıl kovuşturulmaktan ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

Toplamda özel büyük jüri, 39 kişiye karşı suçlamalarda bulunma önerisinde bulundu. Sonunda 19 kişi, Mr. Trump da dahil olmak üzere, suçlandı.

Panel, yaklaşık 75 tanığın ifadesini alarak yedi ay boyunca çalıştı. Geniş bir soruşturma yetkisine sahiptiler ve bulgularına dayalı olarak suçlamaları tavsiye edebilirlerdi, ancak suçlamak için yetkileri yoktu.

Büyük jüri raporu, soruşturmanın içinde yer alan başlıca figürlere suçlamaları tavsiye etmek için yapılan her oyun ayrıntılarını gösteriyor, bunlar arasında Mr. Trump da bulunuyor.

Ancak gerçek belge, 23 üyeli panel arasında anlaşmazlık olduğunu gösteriyor.

İki jüri, sahte seçmenler gibi davranan kişiler için suçlamaları tavsiye etmeme konusunda oy kullandı. Onlar, "vatandaşlık görevlerinin ne olduğunu yanlış anladıklarına inandılar".

Neredeyse hepsi, Mr. Trump ve baş avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman'ı suçlamak konusunda anlaştı, ancak senatörleri suçlamak konusunda daha belirgin bir bölünme vardı.

Her bir oy için yerleştirilen dipnotlar, anlaşmazlıklarına bir bakış sunuyor. Bölünmeler, bir sonraki duruşmada savcılara zorluk çıkarabilir, çünkü bir jürinin mahkum etmek için oy birliği yapması gerekmektedir.

Rapor, bir muhalif jüri üyesinin Bayan Loeffler ve Bay Perdue'nin yeniden seçim için yarıştıkları sırada seçim sonuçları hakkında yanlış açıklamalarda bulunduğunu, ancak bu onları "suçlu bir suç teşkil etmiyordu" düşünmediğini belirtiyor.

Nispeten sade rapor, her iki senatörün de muhtemel suçlamalar getireceklerini belirten herhangi bir eylemi belirtmiyor. Ancak 2020 seçimlerinin ardından yaptıkları kamu açıklamaları ve özel eylemleri hakkında çok şey biliniyor.

Hem Bay Loeffler hem de Bay Perdue 2020'de yeniden seçilmek için yarıştılar. Kamuoyu önünde Mr. Trump'ın başkanlık yarışının sonuçlarını sorgulama çabalarını desteklediler ve genellemelerde hileli bir şekilde meydana gelmiş olabileceğini iddia ettiler.

Yeniden sayımlar ve denetimler, Georgia'da böyle bir hile olmadığını ve Joe Biden'ın eyaleti kazandığını doğruladı.

Bayan Loeffler, Cuma günü yaptığı açıklamada, "seçim bütünlüğünü savunma konusunda konuştuğunu" iddia ederek, eylemlerini savundu.

Bay Graham'ın, seçimden hemen sonra eyaletin en üst seçim yetkilisine yaptığı bir aramayı ve diğer eylemleri de Bayan Willis incelemişti.

O, Georgia Devlet Sekreteri Brad Raffensperger'e belirli posta oylarının atılması mümkün mü diye sorduğunda suçlamaları reddettiğini söylediği bir rapor olduğunu söyledi.

"Sorduğum sorularla rahat hissediyorum," dedi. "Sonunda işimi yaptım."

Bay Graham, Bay Trump'a yönelik suçlamaları ve önerilen suçlamayı siyasi bir şekilde motive edilmiş olarak sık sık tasvir etti.

Bay Perdue'nun ofisi hemen yorum yapmadı.

Suçlanmayan bazı ek önemli figürler, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, avukat ve yardımcı Boris Epshteyn ve avukat Cleta Mitchell'ı içeriyor.

Cuma günü Truth Social adlı sosyal ağındaki bir açıklamada Bay Trump, büyük jüri raporunun "sıfır inandırıcılığa sahip

olduğunu" ve jüri üyelerinin "soluk alan herkesi suçlamak istediğini" söyledi.

Fulton County Savcısı Fani Willis, 2020 ABD başkanlık seçiminin hemen ardından özel büyük jüriyi oluşturdu. Tipik bir büyük jüriden farklı olarak, bu kurulun soruşturma yetkisi vardı.

Panel 2022 Mayıs ayında seçildi ve Ocak ayında son raporunu sundu. Birçok yer mühürlü kaldı, ta ki şimdiye kadar.

Bayan Willis, bu yaz ikinci bir tipik büyük jüri oluşturdu ve bir dizi genişletilmiş organize suçlama ile Bay Trump ve 18 ortağını suçlamayı kabul etti.

İddianame, 19 kişinin, Georgia seçim yetkililerini baskı altına alarak, seçim görevlilerini taciz ederek ve Bay Trump için yanlış bir oy kullanmak için yanlış bir seçiciler kurulu üyeleri listesi oluşturarak 2020 seçim sonuçlarını yasa dışı bir şekilde tersine çevirmek için işbirliği yaptığını iddia ediyor.

2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için şu anda önde gelen Bay Trump, Georgia davasının da aralarında bulunduğu dört kez suçlandı. Suçlamaları tekrar tekrar siyasi amaçlı olarak kınadı ve başkanlık hedeflerini sabote etmeyi amaçladı.