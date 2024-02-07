Haber: Elif Hayvalı

Sürekli tekrarlayan hastalıklar, bir türlü çözüm bulunamayan horlama şikayetleri ve nefes almada bile zorluk çekmek. Siz de bu gibi şikayetlerle karşılaşıyorsanız muhtemelen geniz eti büyümeniz olabilir. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da benzer semptomlara yol açan geniz eti büyümesi, aynı zamanda gelişim geriliğine yol açabiliyor.

Geniz eti nedir?

Burun ile boğaz arasına yerleşen ve üzüm salkımı şeklinde olan geniz eti, vücut için önemli bir dokudur. Çünkü burundan giren bakteri ve virüsleri yakalayan geniz eti, vücudun bu mikroorganizmalara karşı savaşmasına katkı sağlayan antikorları üretmekle görevlidir.

Özellikle de çocuklar söz konusu olduğunda geniz eti ile ilgili problemler sorunlara yol açabilir. Sürekli olarak genişleyen veya iltihaplanan geniz etinin cerrahi bir operasyonla alınması doktor tarafından önerilebilir. Üstelik vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular olduğundan geniz eti alındıktan sonra çocuklar genel olarak daha az hastalanır.

Geniz eti belirtileri nelerdir?

Geniz etinin çeşitli sebeplere bağlı olarak büyümesi ve genişlemesi halinde kişide bazı semptomlar görülür. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür;

Sürekli ağızdan nefes almak,

Burundan nefes alırken zorluk çekme,

Nefes alırken ses çıkarma,

Burun tıkalı gibi genizden ses çıkarma ve konuşma,

Uyku apnesi,

Uyku halindeyken horlama,

Tekrarlayan kulak sorunları,

Aynı zamanda çocuklarda sürekli tekrarlayan geniz eti problemleri

Uykusuzluk,

İştahsızlık,

Büyüme geriliği,

Çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozukluğu,

İdrar kaçırma,

Sık tekrarlanan orta kulak iltihabı,

Sinüzit,

Öksürük,

Hırıltılı nefes,

Baş ağrısı görülebilir.

Geniz eti sebebiyle büyüme geriliği görülebilir.

Geniz etinin büyümesi ve iltihaplanması demek, sürekli tekrarlayan hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmak demektir. Bu durum çocukların uyku kalitesinin düşmesine ve uyku sırasında salgılanan hormonların daha az salgılanmasına yol açar. İştah kaybıyla birlikte gelişim geriliği gözlemlenebilir. Ağız ile solunum yapan çocuklarda diş gelişimi de olumsuz etkileniyor. Diş yapısı bozuluyor ve diş çürükleri artıyor.

Hangi durumlarda ameliyat edilmelidir?

Geniz etinin büyümesi durumunda cerrahi müdahale bir seçenektir. Ancak nefes almak artık çok zorlaşmışsa, uyku apnesi problemi varsa, konuşma bozuklukları gözlemleniyorsa ve geniz eti sürekli iltihaplanıyorsa bir seçenek olmaktan çıkar. Çoğu doktor bu durumda ameliyat yolu ile geniz etini alır.

Geniz eti nasıl tedavi edilir?

Geniz eti tedavisine genellikle ilk olarak ilaç ile başlanır. Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce hastalığa neden olan mikrobun tipinin belirlenmesi gerekir. Eğer sık sık iltihaplanıp koruyucu olmak yerine zarar vermeye başlıyorsa ameliyat edilmelidir. Ameliyat işlemi kolay ve ağrısız bir işlemdir. Genel anestezi ile ağızdan girilerek yapılır ve büyümüş geniz eti çıkarılır. Hastanın 12 ila 24 saat hastanede kalması gerekebilir.