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Zinar Akro öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Zinar Akro' öldürüldü

Zinar Akro öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Zinar Akro' öldürüldü

09 Haziran 2019 Pazar 14:59
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Zinar Akro öldürüldü

ANKARA (DHA) 

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 6 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "5 teröristten birinin  Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zinar AkroTerörist
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