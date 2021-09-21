Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi

Gaziantep ile özdeşleşen Çingene Kızı Mozaiği, Mars Heykeli, Roma Dönemi'ne ait çeşmeleri ve Fırat Nehri kenarındaki villalardaki mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserlerin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, haziran ayına kadar pandemi tedbirlerinden dolayı ziyaretçi sayısının azaldığını söyledi. Haziran ayı itibarıyla başlayan yeni normalleşmeyle turların açıldığını dile getiren Çomak, son 2 ayda 90 bin kişinin Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ

Yılın kalan 9 aylık döneminde 125 bin kişinin müzeyi dolaştığını anlatan Müze Müdürü Çomak, 2022 yılı için hedeflerinin 500 bin ziyaretçi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ocak ayı ile haziran ayı arasında pandemi tedbirleri ve kısıtlamalar bu ziyaretçi sayılarını biraz azalttı. Son 2 ayda 90 bine yakın ziyaretçimiz var. 9 ayda müzemizin ziyaretçi sayısı ise 125 bin. Bu rakamın 90 bini son 2 ayda gerçekleşti. Okulların açılması yerli turist anlamında ziyaretçi sayılarımızı düşürecek bunu bekliyoruz. Bu yıl için pandemi olduğundan dolayı hedef koymak biraz zor ancak 2022 yılı için 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz."

Müzenin önemli eser ve mozaikleri bünyesinde barındırdığını anlatan Özgür Çomak, ziyaretçilerin Çingene Kızı başta olmak üzere Roma ve Yunan mitolojisinden çok önemli olayların anlatıldığı mozaikleri görmek için geldiğine dikkat çekip, "Zeugma Antik Kenti'nde 1998 yıllarında başlayan Birecik kurtarma kazısında çıkan eserleri burada sergiliyoruz. Zeugma döneminde çok önemli bir kent. Döneminde 80 bin nüfuslu olan büyük bir kent. Burada da bu kentteki kurtarma kazılarında çıkarılan eserler bulunuyor" dedi.

Müzeyi ziyaret edenler ise Gaziantep'e gelince ilk duraklarının Zeugma Mozaik Müzesi olduğunu ve sergilenen eserleri büyüleyici bulduklarını dile getirdi.