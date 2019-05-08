Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91482
ALTIN
255.552
DOLAR
6.1718
STERLİN
8.0731
EURO
6.9159
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti
Son Dakika
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti
Yeni 4 Eylül Stadı, kupa finaline hazırlanıyor
Yeni 4 Eylül Stadı, kupa...
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa...
Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor
Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor
Kanser hastalarına 'oruç' uyarısı
Kanser hastalarına 'oruç' uyarısı

YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti

YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti

YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti

YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:32
0 Okunma
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti

ANKARA (DHA) 

YSK, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararına İYİ Parti'den itiraz geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen imzasıyla verilen dilekçede, 298 sayılı 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22'nci, 23'üncü ve 119'uncu maddelerine atıfta bulunuldu. Sandık kurullarına, kurul oluşumundan 2 gün sonraya kadar itiraz edilebileceğinin belirtildiği dilekçede, "Şikayetin reddine dair kararlara karşı bildirim tebliğinden itibaren 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunabileceği, il seçim kurulunun ise 2 gün içinde karar vereceği ve neticeten verilen bu kararın kesin olduğu açıkça düzenlenmiştir" denildi.

SANDIK KURULU İTİRAZI REDDİ HATIRLATILDI

Dilekçede, İYİ Parti'nin, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi hakkında yaptığı itiraz da hatırlatıldı. YSK'nın, İYİ Parti'nin yaptığı Mustafakemalpaşa başvurusuna, sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazın, seçim takvimine göre 2 Mart 2019'da kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiası hakkındaki talebin reddi yönünde karar verdiği kaydedildi.

'OY SAYISI BAKIMINDAN ETKİ AÇIKÇA ORTAYA KONULMALI'

Dilekçede, "Dolayısıyla somut olgu ve delillere dayanılmaksızın, 'Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulmasının seçim sonuçlarına müessir olması nedeniyle' demek suretiyle seçim iptali ile yenilenmesine karar verilmesi de hukuken ve vicdanen kabul edilemezdir. Kaldı ki, sandık kurullarının hukuka aykırı oluşturulması halinde bu durumun seçim sonucuna oy sayısı bakımından nasıl bir etkisi olacağının ortaya konulması gerekmektedir" denildi.

İYİ Parti, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine dair kararını yeniden değerlendirerek, karardan dönülmesini talep etti. Karardan dönülmemesi halindeyse verilen iptal kararının olağanüstü itiraz çerçevesinde değil, yerleşik içtihatlar doğrultusunda tam kanunsuzluk nedeniyle seçimin iptal edilmesine karar verilmesi talep edildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İYİ Parti’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi talebi, YSK’nın bugünkü toplantısında müzakere edildi. YSK, verilen kararın kesin olduğu gerekçesiyle İYİ Parti’nin itirazını reddetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti
Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül
Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül
Gazetemiz muhabirlerinden Elif Günay dünyaevine girdi
Gazetemiz muhabirlerinden Elif Günay dünyaevine girdi
YPG'ye eleman temin eden Suriyeli 2 kardeşe gözaltı
YPG'ye eleman temin eden Suriyeli 2 kardeşe gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nde
Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı'nda 82 gözaltı kararı
Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı'nda 82 gözaltı kararı
Dizel ve benzinli araç yasağı...
Dizel ve benzinli araç yasağı...
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 60’ı tamamlandı
Bakan Akar IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu
Bakan Akar IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans