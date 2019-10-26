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YPG/PKK’nın cezaevinden serbest bıraktığı DEAŞ’lıların ifadelerine DHA ulaştı

DHA, YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki cezaevlerinden serbest bırakılan Türk uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ifadelerine ulaştı.

YPG/PKK’nın cezaevinden serbest bıraktığı DEAŞ’lıların ifadelerine DHA ulaştı

DHA, YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki cezaevlerinden serbest bırakılan Türk uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ifadelerine ulaştı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:57
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YPG/PKK’nın cezaevinden serbest bıraktığı DEAŞ’lıların ifadelerine DHA ulaştı

İSTANBUL, (DHA)

 Türkiye’nin terör örgütlerini Fırat’ın doğusundan temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK’nın cezaevlerinden serbest bıraktığı 256 DEAŞ’lı teröristin teslim alındığı ve yakalandığı açıklandı. DEAŞ’lı teröristlerin Türk uyruklu olanları Türkiye’ye getirilerek, sorgulamaları yapılıyor. Yabancı uyruklu olanlar ise bölgedeki yerel yargı mensupları tarafından sorgulanıyor. DHA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, DEAŞ’lı teröristler ifadelerinde terör örgütü YPG’nin kendilerini nasıl serbest bıraktığını ayrıntılarıyla anlattı. YPG’li teröristlerin, gece yarısı aniden kaldıkları cezaevlerindeki koğuşların kapılarını açtığını, bu sırada çoğunun uykuda olduğunu, ne olduğunu anlayamadıklarını anlatan DEAŞ’lılar, “hadi çıkın, gidin” diye bağırıldığını söylediler. Koğuşları hızla boşalmak için acele ettiklerini, herkesin çok kısa sürede dışarı çıkarıldığını anlatan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklular, kaldıkları cezaevlerinde o ana kadar hiçbir hasar olmadığını da belirttiler. Kaldıkları cezaevlerine bomba isabet etmediğini, hiçbir hasar olmadığını, herkes uykudayken YPG/PKK’lıların kendilerini uyandırdığını bildiren DEAŞ’lılar, içerdekilerin tamamı dışarı çıktıktan sonra binaların YPG’li teröristler tarafından ateşe verildiğini gördüklerini de söylediler.

ÜLKELERİNE İADE GİRİŞİMİ BAŞLADI

DEAŞ’lıların ilk olarak Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki cezaevlerine nakledildiğini belirten güvenlik kaynakları, 17 farklı ülkenin vatandaşı oldukları tespit edilen teröristler için iade girişimlerinin başlatıldığını belirtti. DEAŞ’lıların geldikleri ülkelere teslim edilerek, o ülkelerde yargılanmaları için Dışişleri Bakanlığı’nın muhataplarıyla temas sağladığı, sürecin devam ettiği belirtildi.

DHA

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IfadeDeaşSerbestCezaeviPKKYPGönce Vatan
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