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YPG'ye eleman temin eden Suriyeli 2 kardeşe gözaltı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra kaçak yollarla geldikleri Şanlıurfa'da örgüte eleman temin ettiği öne sürülen Suriyeli Faiz Muhammet Ali (31) ile kardeşi Mustafa Muhammet Ali (25) gözaltına alındı.

YPG'ye eleman temin eden Suriyeli 2 kardeşe gözaltı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra kaçak yollarla geldikleri Şanlıurfa'da örgüte eleman temin ettiği öne sürülen Suriyeli Faiz Muhammet Ali (31) ile kardeşi Mustafa Muhammet Ali (25) gözaltına alındı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:05
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YPG'ye eleman temin eden Suriyeli 2 kardeşe gözaltı

ADANA, (DHA)

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Faiz Muhammet Ali ile kardeşi Mustafa Muhammet Ali'nin Şanlıurfa'da terör örgütü YPG'ye eleman temin etmeye çalıştığını tespit etti. Kardeşlerin birlikte yaşadığı evi belirleyen polis ekipleri, şafak vakti baskın yaparak, ikiliyi gözaltına aldı.

Adana'ya getirilerek sorguya alınan kardeşlerin ağabeylerinin de halen YPG saflarında savaştığı öğrenildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YPGSuriyeliönce Vatan
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