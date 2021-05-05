Youtube ve İnstagram yayınlarımızla sizlerleyiz

Youtube - Funda Akosman Erman

https://youtube.com/channel/UClh277d9-Sh76cF4WRGVcPQ

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Haber Müdürümüz Funda Akosman Erman, Youtube ve İnstagram yayınlarıyla siz değerli okuyucularımızla buluşuyor. Funda Akosman Erman, Youtube kanalında Prof. Dr. Sırrı Bektaş, ve Doç. Dr. Vehbi Altunçul ile sohbet etti. Prof. Dr. Faruk Erzengin ile Covid-19’un çarpıcı etkilerini konuştu. Ayrıca PAPATYALUNA enerjist Elif Kiraz ile pozitif enerjiyi konuştu ve minik bir meditasyon yaptı.

Her Pazar günü saat 22.00’de konuklarını ağırlayan Funda Akosman Erman, “YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim Söyleşilerimiz başta sağlık konusu olmak üzere, uzman isimler ile hayata dair her şeyi bulabilirsiniz. Bayramda sürprizlerle, ünlü sanatçılar ile mini konserlerle sizlerleyiz” diye konuştu.