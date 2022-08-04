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Yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB testleri başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel), tüm Ar-Ge, test ve kalifikasyon süreçlerini başarıyla geçti. Son üç yıllık dönemde Ar-Ge ve ekipmanlara yönelik yaklaşık 600 milyon TL yatırım yapılan CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından da kalifiye edilerek envantere alındı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:10
Yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB testleri başarıyla geçti

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, tarafından 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi kapsamında geliştirilen CANiK M2 QCB, uçaksavar için son 3 yıllık dönemde 160 milyon TL Ar-Ge ve 440 milyon TL üzerinde de endüstriyelleşme yatırımı yapıldı.  Hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine sahip CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Türkiye’nin kalifiye ettiği en büyük kalibreli makineli tüfek olma başarısını da elde etti.

TEST SÜRECİNDE 200 BİNİN ÜZERİNDE MERMİ KULLANILDI

Yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 45 günlük süre içerisinde Amerikan TOP ve NATO standartlarında 23 farklı testin hepsini hatasız ve tekrarsız tamamlayarak başarılı bir sonuç elde etti. Bu kalifikasyon ve test sürecinde, 200 binin üzerinde mermi kullanıldı. Buzlanma ve kirlenme testlerini dünyada başarı ile tamamlayan tek silah olduğu gibi 20 bin  namlu atım ömrü ile de dünya rekorunu kırdı. Bu test sonuçları ile dünyadaki tüm benzerlerinden çok daha üstün bir performans gösteren CANiK M2 QCB Türkiye’nin envanterine girdi.

“YERLİ VE MİLLİ UÇAKSAVARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Halk arasında uçak savar olarak bilinen 12.7 mm makineli tüfeğin yerlileştirilmesi ve bu performans ile kalifiye edilmesinin Türkiye’nin savunma sanayinin en büyük başarılarından biri olduğunu söyleyen SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markamız ile ülkemizin gücünü daha da ilerilere taşımaya devam ediyoruz.  Ekibimizle birlikte yıllar süren Ar-GE ve muazzam bir çalışma sonucu hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin tek ve en büyük kalibre makineli tüfeği ile ülkemizin ithal bağımlılığına son verirken, 2022 yılı içerisinde sevk edilmek üzere 2.000 adetin üzerinde de ihracat bağlantısı yapılmıştır. Savunma Sanayii Başkanlığı, Silahlı kuvvetler ve Kolluk kuvvetlerinin bizlere duyduğu güven ve verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Samsun Yurt Savunma olarak Türkiye’nin savunma sanayi alanında dünyanın yükselen değeri olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CANiK M2 QCBUçaksavarTestSavunma Sanayii BaşkanlığıPlatform Makineli TüfeğiPMT 12.7
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