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Yasağa rağmen atmaca satılıyor

Yasak olmasına rağmen internetten atmaca satılıyor

Yasağa rağmen atmaca satılıyor

Yasak olmasına rağmen internetten atmaca satılıyor

09 Nisan 2019 Salı 10:04
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Yasağa rağmen atmaca satılıyor

MUĞLA (DHA) 

Türkiye'de nesli tehlike altında olan kuş türlerinden atmacalar, avlanması ve satışı yasak olmasına rağmen internetten 2 bin 500 liraya satılıyor.

Doğu Karadeniz'de, Rize ve Artvin'de atmacacılık yaşatılırken, fırsatçılık yapanlar ise yakaladıkları hayvanlar için 1500 liradan 2 bin 500 liraya kadar para istiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde hayvan başına 10 bin liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Diğer yandan internet ilanlarında satıcıların, 'Detaylı bilgi için arayın', 'Satılık atmaca yavrusu. Keyfe keder satılık, eğitilmek için tam yaşı', 'Yavru eğitime hazır. Ele omuza geliyor' ifadeleri dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atmaca SatışıAtmacaYasak
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