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'YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cü dosyası gelmedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başbakanlığım boyunca YAŞ’larda önüme tek bir FETÖ’cünün dosyası gelmedi, gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Çünkü FETÖ din ile diyanet ile ilgili bir görüntü vermiyordu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:05
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'YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cü dosyası gelmedi'

DHA

Erdoğan: (İdlib için verilen süre)Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya’da ve gerek sahada yapılan görüşmelerde maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimizin çok uzağında olunduğu çok açıktır. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık ifadeyle bir harekat an meselesidir.

Erdoğan: (Osman Kavala davası ile ilgili) Ben onlara katılmıyorum. Bunların işlerine gelen karara yargı olumlu karar verdi derken işlerine gelmeyen karar ne için yargıyı eleştirmeye gerek duyuyorlar?

DHA

Anahtar Kelimeler:
YAŞFETÖDosyaönce VatanErdoğan
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