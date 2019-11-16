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Yaralanan asker şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

Yaralanan asker şehit oldu

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu

16 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
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Yaralanan asker şehit oldu

ANKARA - ADANA (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 11 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ERİN ACI HABERİ MEMLEKETİNE ULAŞTI

GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı.  İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanıp, dün hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde, teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere ramğen kurtarılamayarak, 15 Kasım 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBarış Pınarı Harekatı
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