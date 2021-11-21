UYUMA ile 37 bin 593 ihbara anında müdahale

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede toplum desteğinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, bu kapsamda 2017 yılından itibaren çok önemli toplumsal projelerin hayata geçirildiği ifade edildi. Bu projelerden birinin de Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve dünyada başka bir örneği olmayan UYUMA projesi olduğu belirtilerek, "Uygulama tüm vatandaşlarımız tarafından akıllı telefonlarına kolayca indirilebilmekte ve kolayca bildirim yapılabilmektedir. Uygulama üzerinden bildirim yapan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri gizli kalmakta ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. UYUMA uygulamasını bugüne kadar 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerimizce müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele uygulaması UYUMA ile gözümüz olun" denildi.