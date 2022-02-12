Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
808.33
DOLAR
13.51
STERLİN
18.35
EURO
15.36
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 4/B...
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi Zabıta...
Lokman Hekim Üniversitesi Akademik Personel alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Akademik...
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu personel alıyor
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev...
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlülerden Sevgililer Günü’ne özel 'fidan bağışı' çağrısı

Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl da Sevgililer Günü’nde “Yeşil Aşk” kampanyasına devam ettiğini duyurdu. Cüneyt Arkın, Pınar Altuğ, Kıvanç Kasabalı gibi ünlü simaların da video mesajlar ile destek olduğu kampanya, sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan bağışına çağırıyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
Ünlülerden Sevgililer Günü’ne özel 'fidan bağışı' çağrısı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır, Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ve Kıvanç Kasabalı ile eşi Sedef Avcı sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, takipçilerini ve sevenlerini Sevgililer Günü’nde fidan bağışlamaya davet etti.

YEŞİL AŞK KAMPANYASI

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala anlamlı ve doğa dostu hediye arayışı olanlar için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) özel bir alternatif sunduğunu duyuran OGM. “Yeşil Aşk” kampanyası kapsamında www.yesilask.com internet sitesi üstünden fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.  

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten Orman Genel Müdürlüğü, Sevgililer Günü gibi özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevgililer GünüBağışFidanCüneyt Arkın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pul biberde hileye sulu test
Pul biberde hileye sulu test
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor 
İnsansız hava aracı 'Çakal' 15 kilo yük taşıyabiliyor 
Oscarlı oyuncu THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu 
Oscarlı oyuncu THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu 
İstanbul Havalimanı ikinci kez "yılın havalimanı" seçildi
İstanbul Havalimanı ikinci kez "yılın havalimanı" seçildi
Yılın ilk ayında trafik kazalarında 148 kişi hayatını kaybetti
Yılın ilk ayında trafik kazalarında 148 kişi hayatını kaybetti
İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak
İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak
İçişleri: 446 okul servis aracı trafikten menedildi
İçişleri: 446 okul servis aracı trafikten menedildi
'Tonga'daki volkanik patlamayla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesi ortaya çıktı'
'Tonga'daki volkanik patlamayla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesi ortaya çıktı'
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i 
Dolandırıcıların yeni yöntemi; icra takibi SMS'i 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma