Ünlü Gurme'den Tüyolar | Gıda Maddesi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

HABER: DİNÇER KARACALAR



Online satışlar koronavirüs salgını ile birlikte doruk noktasına ulaşırken, internet üzerinden yapılan alışverişler sonrası şikayetler çığ gibi büyüyor. Tüketici dernekleri, vatandaşları fiyat ve ürün kalitesi konusunda uyarırken, üretici şirketler de tüketicileri bilgilendirmeyi ihmal etmiyor.





GIDA OKURYAZARLIĞI GELİŞMELİ



Türkiye'nin en eski sucuk ve pastırma üreticilerinden Ünlü Sucuk ve Pastırmaları kurucu ortağı ile Ünlü Gurme Yönetim Kurulu Başkanı Şeref ÜNLÜ vatandaşların internet üzerinden gıda alışverişi yaparken mağdur edilmemesi için satın aldıkları ürünlerin, üretim yeri, üretici şirketin adı, üretim tarihine dikkat etmesi gerektiğini belirterek; "Üretimde kullanılan malzemeler mutlaka iyi araştırılmalı. Türkiye'de gıda okur-yazarlığı çok az. Bunun yaygınlaşması için, ürünlerine güvenen şirketler önemli çalışmalar yapıyor. Biz de gıda okur-yazarlığına önem veriyoruz. Gıda ambalajı üzerinde yazılan bilgilerin tüketici tarafından her aşamada çapraz sorgulamaya alınmasını tavsiye ediyoruz." Dedi.





SUCUK VE PASTIRMA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT



Ünlü Sucuk ve Pastırma ile Ünlü Gurme kurucularından Şeref ÜNLÜ kış mevsimi ile birlikte vatandaşların sucuk, pastırma, kavurma, salam ve sosis gibi et ürünlerini alırken daha dikkatli olması gerektiğini belirterek; "Sahte sucuk ve kalitesiz pastırmayı tüketicilerin anlaması oldukça zordur. Ancak 92 yıllık sucuk ve pastırma üreticisi bir şirket olarak tüketiciye şu tavsiyelerde bulunuyoruz;





Vatandaşlar sucuk alırken nelere dikkat etmeli?





Kaliteli bir sucuğun en az kuşbaşı et fiyatına alınması gerekiyor.



Kaliteli sucuğun rengi parlak ve canlı olur.



Tüketici sucuğu kokladığı zaman hoş bir koku alacak. Küf ya da rahatsız edici bir koku alıyorsa o sucuk tercih edilmemeli.



Bağırsağa doldurulan et sıkı olmalı, bağırsak ile et arasında boşluk olmamalı.



İyi bir sucuk kolay dilimlenebilir olmalı.





Tüketicilerimiz güvenilir sucuk için mutlaka markalı ürünleri tercih etmeli.



Pişirirken sucuk yağını bıraktıktan sonra büzülüp şekli değişiyorsa bu sucuk çok kaliteli bir sucuk değildir.



Üretimi tamamlanan sucuk ne kadar sürede tüketilebilir?



İyi bir sucuk üretim tarihinden itibaren +4 derecede 1 ay kadar; derin dondurucuda 6 ay kadar muhafaza edilebilir. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sucuğun ağzını kapatırsanız, bu poşette suların oluşmasına neden olacaktır.

Nemi sürekli olarak arttıran bu durum, sucuğun küflenmesine ve bozulmasına yol açacaktır. Şarküteri ürünleri açıldıktan sonra buzdolabı şartlarında 0-(+4˚C) de muhafaza edilmelidir. Paket açıldıktan sonra ürünlerin 2 gün içerisinde tüketilmesi en uygundur.

Raf ömrü henüz dolmamış ürünün paketi açılmışsa ve açıldıktan sonra 2 gün içinde tüketemediyseniz etrafında nem birikimini engelleyecek şekilde muhafaza edip 1 hafta içinde tüketebilirsiniz.





KALİTELİ PASTIRMA NASIL OLUR?



Kaliteli bir pastırmada asla sinir olmaz.



Çemeni çok kalın olmamalı, çemen kalınlığı en fazla 4 mm olmalı.



Canlı, parlak, çekici olmalı, kuru olandan uzak durun.



En lezzetli pastırma hayvanın sırt ve antrikot kısmından çıkar.



Yumuşak bir pastırma daha kaliteli olur.



En iyi pastırma satır ile incecik doğranandır.



İyi pastırma ağızda eriyen kıvam hissini uyandırmalı.