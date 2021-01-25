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“Üniversite tercihleri için gençler kendilerini iyi tanımalı”

İstanbul Gelişim Üniversitesi öncülüğünde ‘Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Sporun Geleceği’ içerikli bir söyleşi düzenlendi. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşide açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, “Genç arkadaşlarımız kendilerini iyi tanımalı. Gençler kendilerinin farkında oldukları zaman daha gerçekçi tercihler yapabilir” dedi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:03
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“Üniversite tercihleri için gençler kendilerini iyi tanımalı”

Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Sporun Geleceği’ içerikli söyleşi İstanbul Gelişim Üniversitesi öncülüğünde düzenlendi. Moderatörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tekmil Sezen Göksu’nun yaptığı söyleşiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk katıldı. Söyleşi üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

“ÜNİVERSİTE SINAVI VE LİSELERE GEÇİŞ SINAVINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Gençler için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, “Öğrencilerimiz için üniversite sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra tercih danışma merkezleri kurduk. Bu kurmuş olduğumuz stantlarda alanında uzman arkadaşlarımız gençleri bilgilendirdi. Yine gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden Alo 153 tercih bilgilendirme ağı kurduk. Şu an ise merkez ofislerimizde üniversite sınavı ve Liselere Geçiş Sınavına yönelik çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı. 

İlker Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sürekli dile getirdiğim şey genç arkadaşlarımızın kendilerini iyi tanımalarıdır. Gençler kendilerinin farkında oldukları zaman daha gerçekçi tercihler yapabilir. Yine gençlere planlı çalışmayı tavsiye ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Son olarak pandemi şartlarında uluslararası bir etkinlik olan Formula yarışlarına destek verdik. Yine bizler pandemi şartları içerisinde İstanbul Yarı Maratonu, İstanbul’u Koşuyorum etapları yaptık. Bu etkinliklerin hepsini pandemi koşulları altında gerçekleştirdik. Zor olsa da ekip arkadaşlarımız ile bunları başarmış olduk” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİKLERİNE KATILMALI”

Söyleşinin amacı gençleri bilgilendirmek olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tekmil Sezen Göksu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüz İlker Öztürk’ü ağırladık. Canlı yayınımızın konusu da ‘Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Sporun Geleceği’ oldu. Bizler de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak gençlerimizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız üniversiteler bünyesinde olan öğrencilerimize yerel yönetimlerin hizmetlerini anlatmak ve bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirmek. Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Bizler de gençlerimizi yerel yönetimlerin etkinliklerine katılmalarını tavsiye ediyoruz. Etkinliği gerçekleştirmemizde yardımcı olan üniversitemiz mütevelli heyeti danışmanı Öğr. Gör. Uğur Caba’ya da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gelişim ÜniversitesiİBBYerel Yönetimlerde Gençlik Ve Sporun Geleceği
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