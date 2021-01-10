Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
kapalı
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
439.096
DOLAR
7.3525
STERLİN
10.0085
EURO
9.0134
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
Arazi satışı yapılacaktır 
Arazi satışı yapılacaktır 
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
17 Öğretim Üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümü ile ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen videoların sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alındı.

10 Ocak 2021 Pazar 16:50
16 Okunma
Ümitcan Uygun, uyuşturucudan gözaltına alındı

ANKARA,(DHA)

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aleyna ÇakırSema Esenümitcan UygunUyuşturucuGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi
MSB: Son bir ayda 43 operasyon icra edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile buluştu
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile buluştu
Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş
Üniversiteli Aleyna'yı eski sevgilisi öldürmüş
ABD nereye?
ABD nereye?
Cepteki tehlike 'telefon'
Cepteki tehlike 'telefon'
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye tebrik 
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'den Türkiye'ye tebrik 
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
"EASTMED" Mİ, "TURAN KORİDORU" MU? "TURAN ENERJİ KORİDORU" MU?
"EASTMED" Mİ, "TURAN KORİDORU" MU? "TURAN ENERJİ KORİDORU" MU?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma