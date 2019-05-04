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Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül

Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül

Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül

Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:39
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Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı’ndan gazetemize ödül

Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı, Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’yı, “Türk Dünyası’na hizmetleri”nden dolayı  ‘Onur Ödülü’ne layık gördü. 

HABER MERKEZİ

Bakü’de gerçekleştirilen uluslararası diyalogla küresel barış etkinliğinin “Yeni İpek Yolu ve Türk Dünyası” konulu oturumda, “Türk Dünyası’na hizmetleri”nden dolayı gazetemizin haber müdürü M. Kemal Sallı ‘Onur Ödülü’ne layık görülmüştür. Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’yı tebrik eder, Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Muhterem Günay Efendiyeva’ya teşekkür ederiz.

Haber Müdürümüz

M. Kemal Sallı’dan teşekkür

Gazetemizin Haber Müdürü M. Kemal Sallı, Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Efendiyeva’ya ve Vakıf yönetimine kendisine ‘Onur Ödülü’ verdikleri için teşekkür etti. Sallı, “Beni bu önür belgesine layık gören Uluslararası Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Muhterem Günay Efendiyeva’ya ve Vakıf yönetimine çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
M. Kemal SallıTürk Kültür Mirası VakfıTürk Dünyası’na Hizmet
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