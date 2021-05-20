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Uluslararası Pediatri Kurumu'ndan BM'ye Gazze çağrısı

Çocuk sağlığı alanında 149 ülkede faaliyet gösteren, 1.2 milyon çocuk doktorunu temsil eden, dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), Gazze'de yaşananlar nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) acil çağrıda bulundu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:03
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Uluslararası Pediatri Kurumu'ndan BM'ye Gazze çağrısı

Bu hafta göreve başlayan IPA’nın Türk Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aman Pulungan tarafından kaleme alınan mektupta Birleşmiş Milletler’e, çocukların göz altına alınmasının, zarar görmesinin ivedilikle engellenmesi çağrısında bulunuldu. Yaşanan üzücü gelişmelerin Çocuk Haklarına Sözleşmesi’ne (ÇHS) aykırı olduğu, olumsuz gelişmelerin çocuk sağlığı üzerinde telafisi mümkün olmayan psikolojik travmalara sebep olacağı belirtildi. Başkan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, "Çocuklara adil, eşit ve onurlu muamele edilmesi için hepimiz çabalamalıyız" dedi.

"HİÇ KİMSENİN SEYİRCİ KALMAMASI GEREKTİĞİNİ HAYKIRIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Sayın Başkan Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, bu hafta itibari ile başkanlık görevine başladı. Birliğin ana gündem maddesi dünyada okulların durumu ile çocukların eğitimi, iklim değişikliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan toplantılardı ama Gazze’de yaşananlar ve bu kadar çocuğun öldürüldüğünü duymak bizleri derinden sarstı. Kuruluşumuz, ilk toplantısında acil koduyla tüm dünyadaki kurumlarımıza endişemizi duyurdu ve yönetimimizle Birleşmiş Milletlere acil bir tutum mektubu gönderdi” diye konuştu.

Kerem Hasanoğlu, endişesini de şu sözlerle dile getirdi:

"Bir çocuğun bile canına kastedilmesi tüylerimizin diken diken olmasına sebep olurken Gazze’de 60’ın üzerinde çocuğun öldürülmesi çok büyük bir dramdır. Çocuklar, dili, dini ve ırkına göre ayrılamaz. Dünya üzerindeki her çocuk, eşit yaşam hakkına sahiptir. Çocukların yaşadıkları bu dramı kesinlikle kabul etmiyor, hiç kimsenin de seyirci kalmaması gerektiğini haykırıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Pediatri KurumuBMGazzeFilistinİSRAİL
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