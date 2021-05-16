Ulupamir Gazileri unutulmadı

VHA / VAN - ERCİŞ

Van’ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesinde ikamet eden gaziler Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ödüllendirildi .

Güvenlik Korucusu olarak görev yaptığı bölgede 2017 yılında teröristlerle çatışmada yaralanan gazi Tünay Ergin, Tohtahoca Arısoy ve Şermehmet Ercan uzun bir tedavi süreci sonrası sağlıklarına kavuştu. Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen ödül törene, Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Vatansever, Güvenlik Korucu Başı Esadullah Alp, Dernek temsilci Başkanı Burhanettin Yıldırım, Genç Keneş Platformu Yönetim Kurulu Ferhat Güçlü, Hakan Vatan katıldı.

GAZİLERİMİZ GURUR KAYNAĞIMIZDIR

Kırgız Türkleri Derneği temsilci Başkanı Burhanettin Yıldırım konuşmasında, Bu gün Ramazan Bayramı öncelikle tüm islam aleminin Bayramını tebrik ederiz. Böyle mübarek günde gazilerimizle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Gazilerimize ne kadar ödül versek te azdır. Güvenlik korucusu olarak çok başarılı hizmetleri oldu. Bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz diye duygularını ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZİ BİR KEZ DAHA ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Vatansever, Öncelikle bu güzel bayram zamanında gazilerimizi hatırladıklarından dolayı Ulupamir sakinleri adına Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğine, Genç Keneş Platformuna çok teşekkür ederiz. Gazilerimizin yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmazdır. 40 yıla yakındır Türkiye’de yaşıyoruz. Bu topraklarda bir çok şehitlerimiz oldu bir kez daha şükranla ve minnetle anıyoruz. Rabbim birliğimizi her daim kılsın dedi.

Program hatıra fotoğrafından sonra sona erdi.