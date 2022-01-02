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Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda pistler doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yeni yılın ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'daki kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

02 Ocak 2022 Pazar 15:27
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Uludağ’da yeni yılın ilk hafta sonunda pistler doldu

BURSA, (DHA)


Yeni yılın ilk pazar gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece, kar kalınlığı ise 47 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışının öğle saatleri itibarıyla başladığı Uludağ’da sis ve soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yılbaşı için Tekirdağ’dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Umut Karakaş, “Yılbaşı tatili için geldim. Güzel geçiyor. Uludağ’a ilk defa geliyorum. Daha önce hiç kayak da yapmamıştım. İlk defa kayak yapmayı denedim. İlk gün çok düştüm ama ikinci günümde öğrendim. Pistler çok kalabalık. Uludağ çok tercih ediliyor. Kayak yapabildiğimi görmek hoşuma gitti, tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Azerbaycan’dan yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ’a gelen Elnur Gaffarlı, “Azerbaycan’dan geldim. Uludağ’a dördüncü kez geliyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Çocuklar bu sene kayak yapmayı öğrendiler. 30 Aralık’ta geldik, yılbaşı partisi çok güzeldi. Yarın da döneceğiz. Türkiye’yi beğendiğimiz için tatil yapmak için her sene tercih ediyoruz. Hem yaz, hem de kış tatillerimizi burada geçiriyoruz” diye konuştu.

DHA

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