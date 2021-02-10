Tüymebayev, Farabi Üniversitesi rektörü oldu

Kazakistan Milli Eğitim Bakanı, Çimkent Bölge Valisi ve Kazak Halkları Meclisi Başkan Vekili olarak çok önemli görevler üstlenmiş olan Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi olduğu dönemde, iki kardeş ülke ilişkilerinin geliştirilmesine unutulmaz katkılar yapmıştı.

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi olduğu dönemde, iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesine olağanüstü çabaları ve katkıları olan Canseyit Tüymebayev’e, Kazakistan’ın en önemli Üniversitelerinden biri olan “Farabi Üniversitesi Rektörü” görevi verildi.

Ülkesinin bağımsızlığa kavuştuğu ilk yıllarda milli eğitim bakanlığı da yapan Tüymebayev, “Kazakistan Türkiye Büyükelçisi” görevinin ardından, önce Çim Kent Bölge Valisi, sonra Kazak Halkları Meclisi Başkan Vekili görevlerini üstlenmişti. Kazak gençlerinin tarihlerini ve kültürlerini tanımalarında büyük katkıları olan Tüymebayev’in, Farabi Üniversitesi rektörü olarak yapacağı çalışmalarla, pekçok konuda uluslararası başarılara imza atacağına ve Farabi Üniversitesi’ni uluslararası çapta bir eğitim kurumu konumuna taşıyacağına inanıyoruz.

Önce VATAN yazı ailesi olarak, her zaman saygıyla andığımız Sayın Tüymebayev’e yeni görevinde de başarılarının devamını diliyoruz.

M. Kemal Sallı ve Önce VATAN yazı ailesi