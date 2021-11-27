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'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu ekipleri', kar ve buz ile mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için hazırlıklarını tamamladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:35
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'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kış programı kapsamında yurt genelinde 446 karla mücadele merkezindeki çalışmalarını, 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile gerçekleştireceği belirtildi. Kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için çalışan turuncu ekiplerin, Türkiye’nin dört bir yanında mücadelesini 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden titizlikle sürdürdüğü kaydedildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı vurgulandı. 

YOLLARA 822 KİLOMETRE KAR SİPERİ

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilerek, "Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Önemli geçitlerde, 22 sabit kamera bulunmakta olup, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kameralar aracılığıyla genel müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Kritik kesimlerde görevlendirilen 750 karla mücadele aracı kameralarla, 7 bin 450 karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKarKışYolEkipKarla Mücadele
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