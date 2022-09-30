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Türkiye’nin 55 ilinde okuma farkındalığı

Uğur Okulları öğrencileri gelenekselleşen Kitap Benim Etkinliği kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında sahillerde, parklarda, bahçelerde, tarihi alanlarda kitap okudu.

30 Eylül 2022 Cuma 10:19
Türkiye’nin 55 ilinde okuma farkındalığı

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Uğur Okulları beş yıldır devam eden Kitap Benim projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 55 ilinde 116 okulda eğitim gören öğrenciler her gün belirlenen ders saatinde 20 dakika serbest okuma saati düzenliyor. Yılda 1 kez ise proje okul dışına taşınıyor ve öğrenciler açık havada okuma etkinliği düzenliyor.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Kitap Benim Etkinliği kapsamında İstanbul’dan İzmir’e, Giresun’dan Van’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında öğrenim gören öğrenciler, sahillerde, parklarda, bahçelerde ve tarihi alanlarda kitap okudu.  Öğrencilerle birlikte toplumda okuma farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez “Gelenekselleşen etkinliğimizin her yıl daha fazla şehirde uygulandığını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

FARKLI KAPILARI ARALADIĞIMIZ BİR ETKİNLİK

Her yaşta kitap okumanın ve bu alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Ergez “Yüksek kalitede öğrenme ve öğretme yaklaşımımız kapsamında öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.  Bunu elde etmenin ilk adımı küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor. Kitap okumaya verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da destekliyoruz. Her gün Türkiye genelindeki okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yıl da öğrencilerimizle birlikte farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte okullarını yanında bulunan yeşil alanlarda ya da sahillerde kitap okumanın tadını çıkardı” diye konuştu.

ÇOCUKLARA YAŞ GRUBUNA UYGUN KİTAPLAR ALINMALI

Okuma bilincinin küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gerektiğini söyleyen Ergez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler kitap okuyarak hem farklı karakterlerin dünyasını hem de kendi dünyalarını keşfe çıkar. Her kitap yeni bir serüvendir. Bu yolculukta onlara ilk rehberlik edecek kişiler de ebeveynlerdir. Özellikle 0-6 yaş grubunda ebeveynlerin desteğiyle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalı. Yaş grubuna uygun kitaplar okunmalı. Okuma-yazmayı öğrendikten sonra ise farklı hikayelerle çocuklar okumaya teşvik edilmeli. Daha büyük yaş grubundaki öğrenciler sadece ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin seçtiği kitapları değil yaş grubu özelliklerine uygun olacak şekilde, kendi kişisel özelliklerine, kendi ilgi alanlarına yönelik kitaplar seçmeli. Bu yaklaşımla kitaplarla bağ kuran öğrenciler akademik ve bireysel gelişimlerine de katkıda bulunurlar.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap Benim EtkinliğiOkuma
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