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Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

ANKARA'nın Ankara'nın Sincan ilçesinde kurulan Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası'nın (TÜVEK) açılışı için gün sayılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Çevre Araştırmaları Daire Başkanı Ayten Cesur, "TÜVEK ile madenciliğin milli kütüphanesini oluşturacağız. Böylelikle kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerin büyük maliyetlerle yapmış oldukları sondajların hafızasını tutmuş olacağız" dedi.

23 Eylül 2021 Perşembe 11:03
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Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak

Türkiye'de maden kaynaklarının arama ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından yapılan sondajlar ile elde edilen karotların, numunelerin ve jeolojik veri dokümanlarının modern koşullarda arşivlenerek maden hafızasının oluşturulması amacıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde TÜVEK kuruldu. MTA Çevre Araştırmaları Daire Başkanı Ayten Cesur, ilerleyen günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açılacak TÜVEK binasında, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cesur, bina temelinin 10 Mart 2020'de Bakan Dönmez tarafından atıldığını belirterek, madencilik faaliyetleri kapsamında yapılan tüm çalışmaların, fiziksel ve sayısal verilerin burada arşivleneceğini söyledi.

'MADENCİLİĞİN MİLLİ KÜTÜPHANESİNİ OLUŞTURACAĞIZ'

TÜVEK'in dünyada depolama kapasitesi olarak Güney Avustralya'dan sonra 2'nci sırada olduğunu kaydeden Cesur, "Bulunduğumuz tesis toplam 373 bin metrekarelik alan üzerinde, toplamda 4 etap şeklinde ve 10 yılda tamamlanması planlanan bir tesis. Bulunduğumuz inşaat yaklaşık 26 bin metrekarelik kapalı alana sahip. MTA Genel Müdürlüğü olarak geçmişten günümüze Türkiye'nin dört bir tarafına yaptığımız maden arama araştırma amaçlı sondajlarımıza ait karotları zaten arşivliyorduk ama TÜVEK ile birlikte MTA'nın yanı sıra diğer kamu ve özel karotların da fiziksel ve sayısal verilerini arşivlemeye başladık. Sadece mevcut etabında 4,5 milyon metre karot depolama kapasitesine sahip olan TÜVEK ile biz madenciliğin milli kütüphanesini oluşturacağız. Böylelikle kamu ve özel şirketlerin büyük maliyetlerle yapmış oldukları sondajların hafızasını tutmuş olacağız. Dünyadaki örneklerin hepsiyle rekabet edebilecek seviyede" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜVEKMadenMadencilikKütüphaneMTA
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