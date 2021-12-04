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Türkiye Barolar Birliği, yeni başkanını seçiyor

Türkiye Barolar Birliği'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da başladı. 2 gün sürecek Genel Kurul'da, TBB'nin yeni başkanı seçilecek.

04 Aralık 2021 Cumartesi 15:04
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Türkiye Barolar Birliği, yeni başkanını seçiyor

TBB'nin 36'ncı Olağan Genel Kurulu, Litai TBB Konuk Evi'nde başladı. Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu Genel Kurul'da 348 delege oy kullanacak. Genel Kurul'da önce başkanlık divanı seçildi ve geçmiş dönem raporlar ile genel kurul gündemi görüşüldü. Toplantı salonu girişine turnike sistemi kurularak, salona sadece delegelerin alınması kararına bazı delegeler tepki gösterdi. Yapılan oylamada salonun misafir avukatlara da açılması reddedildi.

'BİZ AVUKATIZ, SORGULARIZ, İTİRAZ EDERİZ'

Genel Kurul açılışında konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, son yıllarda büyük bir ötekileştirme sorunu ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Herkes adeta kamplara, mahallelere ayrıştırılmak isteniyor ardından ötekileştirme geliyor sonra da mahallelilerin birbirleriyle çatışması bekleniyor. Bunun sonucu birbirimizi anlamamaktır, empati duygusunu yitirmektir. Yaratılmak istenen, algıların gerçeklerin yerine geçmesidir. Dünyanın tüm renklerinin siyah ve beyaza sıkıştırılmasıdır. Oysa biz avukatız. Biz sorgularız, itiraz ederiz, doğru verilere dayanan fikirleri çatıştırırız çünkü biz daima gerçeği ararız. Biliriz ki gerçeğin ışığı fikirlerin çatışmasından doğar ve biliriz ki ön yargılar, gerçeğin en büyük düşmanıdır" dedi.

'DEMOKRASİNİN YANINDA DARBECİLERİN KARŞISINDA OLDUK'

Metin Feyzioğlu, hizmet döneminde Türkiye'nin içinden geçtiği sürece değinerek, "TBB Başkanlığı görevine geldiğimizin ertesi günü Gezi olayları başladı. Bu süreçte insan hak ve özgürlüklerini savunduk. Ülkenin bir kaosa sürüklenmemesi için geri durmadık, gövdemizi taşın altına koyduk. FETÖ’nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik. Kumpasın çökmesine en büyük katkıyı verdik. FETÖ tarafından ele geçirildiği anlaşılan özel görevli mahkemelerin derhal kapatılmasını ve terörle mücadele mahkemelerinin kaldırılmasını sağladık. Bu sayede yüzlerce kumpas mağduru tahliye oldu. Türkiye’yi kana bulayan ve kaosa sürükleme amacı taşıyan kitlesel terör saldırılarında hep vatandaşlarımızın yanında olduk. Toplumsal kesimlerin önü alınamayacak şekilde birbirine düşmanlaştırılmasını önledik. Köprü vazifesi gördük. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Olayın daha ilk saatlerinde TBB ve tüm barolarımız birlikte demokrasinin yanında darbecilerin karşısında olduk. FETÖ’nün yeni bir kumpası olan 'Mor Beyin' operasyonunu kamuoyuna ve yetkili makamlara anlattık, binlerce mağduriyeti önledik’’ diye konuştu.

'BARAJ PUANININ YÜKSELTİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Metin Feyzioğlu, baraj uygulaması ile hukuk fakültelerine girişte aranan başarı eşiğinin önce ilk 192 bine, daha sonra ilk 125 bine yükseltilmesini sağladıklarını belirtip, "Önümüzdeki yıl ilk 100 bin olarak uygulanacak olan barajın bir sonraki yılda da ilk 80 bine yükseltilmesini hedefliyoruz. Mesleğimizin geleceği açısından fevkalade önem taşıyan sınav ve baraj uygulamasının olumlu sonuçları alınmaya başlanmış ve hatta pek çok hukuk fakültesinin bu dönem kontenjanlarının dolmadığı görülmüştür. Yıllardır hedeflenen hususi damgalı pasaport hakkını, 15 yıl ve üzeri meslek kıdemi olan meslektaşlarımıza, eşlerine ve çocuklarına sağladık. Böylece belli kıdemin üstündeki hakimler, savcılar ve adliye personeli gibi meslektaşlarımız da aynı statüden yararlanmaya başladılar" dedi. 

2 gün sürecek Genel Kurul'da yarın yapılacak seçim ile TBB'nin yeni başkanı seçilmiş olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar BirliğiBaşkanSeçimBaroAvukat
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